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La FIA se asocia con AWS para ayudar a impulsar futuras reglas de la F1

El organismo rector del automovilismo utilizará las herramientas de nube e IA de AWS para mejorar su capacidad de dar forma a los reglamentos técnicos

Filip Cleeren

Editado: 28 oct 2026, 12:27

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Foto de: Benjamin Vinel

La FIA anunció una amplia asociación con Amazon Web Services con el objetivo de mejorar sus capacidades digitales.

AWS se sumará como su socio oficial de IA y computación en la nube, ya que el organismo rector utilizará el conjunto de herramientas de IA de AWS para mejorar su capacidad de producir futuros reglamentos técnicos.

La FIA también ejecuta sus simulaciones aerodinámicas con la tecnología de computación de alto rendimiento de AWS, lo que le permite realizar pruebas de flujo de aire en el mundo virtual sin tener que construir piezas físicas, acelerando el proceso y reduciendo los costos involucrados.

Esta asociación también amplía la plataforma digital de licencias que el organismo rector utiliza para simplificar tareas como la administración de licencias, lo que debería facilitar a las autoridades deportivas nacionales la organización de sus eventos y a los oficiales el proceso de inscripción. Esa plataforma digital, probada por primera vez en Canadá y Sri Lanka, ahora se implementará en más países.

Photo by: Srinivasa Krishnan

La integración de AWS forma parte de la transformación digital más amplia de la FIA, según explicó el presidente Mohammed Ben Sulayem. "La tecnología está cambiando cada parte de nuestro deporte, y la FIA debe liderar ese cambio. Nuestra nueva asociación con AWS apoyará todo, desde los coches del futuro hasta los clubes de base donde comienzan tantas carreras.

"Al incorporar tecnología de nube e IA de clase mundial en el corazón de la FIA, podemos hacer que sea más sencillo para pilotos, oficiales y voluntarios participar, ayudar a nuestros clubes miembros a trabajar de manera más eficiente y acercarnos a nuestra ambición de duplicar la participación global en el automovilismo".

AWS ya es un socio existente de la dirección de la F1, tras haberse unido en 2018 como su socio de tecnología de innovación. Entre otros servicios, las herramientas de AWS procesan datos de telemetría para uso en transmisiones, impulsando predicciones estratégicas en vivo.

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