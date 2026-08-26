La FIA ha publicado los resultados de la última evaluación de "Mejoras y Oportunidades Adicionales" (ADUO, por sus siglas en inglés) para las unidades de potencia de la Fórmula 1, manteniendo a Red Bull-Ford como la referencia.

Según el análisis de la federación, que abarca desde la carrera inaugural en el Gran Premio de Australia hasta el Gran Premio de Hungría, el motor de combustión interna de Red Bull-Ford es el más potente de la F1.

Mercedes presenta un déficit de potencia de entre el 2 % y el 4 %, mientras que Audi, Ferrari y Honda se sitúan a más del 4 % de distancia; cabe señalar que no se tuvo en cuenta la nueva unidad de potencia del fabricante japonés, introducida en el Gran Premio de los Países Bajos.

Tras el primer trimestre de la temporada, se había concedido a Mercedes una homologación adicional tanto para 2026 como para 2027, mientras que Audi, Ferrari y Honda recibieron dos cada una para este año y el siguiente. Estas concesiones incluyen un margen adicional en el límite de costes y más pruebas en banco de potencia. Sin embargo, no se había realizado ningún anuncio oficial al respecto.

Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Eric Le Galliot

Aunque la FIA confirmó hoy la clasificación ADUO, en esta ocasión no se han otorgado homologaciones adicionales.

"La FIA ha llevado a cabo un análisis minucioso y exhaustivo como parte de nuestro proceso de revisión ADUO", declaró Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA. "Con la publicación de los resultados del segundo periodo, confiamos en que, dada la calidad de los datos, el análisis es extremadamente sólido, lo que nos aporta un alto grado de seguridad en nuestras conclusiones. Asimismo, debemos respetar la confidencialidad y la propiedad intelectual de los equipos y de los fabricantes de sus unidades de potencia al divulgar cualquier detalle de los resultados.

"Este es el primer año del sistema ADUO, por lo que, naturalmente, existen aspectos que podremos perfeccionar con el tiempo, en consulta con todos los fabricantes de unidades de potencia". El sistema ADUO ha sido objeto de críticas, presentando una desventaja evidente: solo tiene en cuenta el motor de combustión interna, el cual no es el único factor que marca la diferencia de rendimiento en las actuales unidades de potencia híbridas de la F1.

Se considera mayoritariamente que Mercedes —y no Red Bull-Ford— posee la unidad de potencia más potente; algo que incluso el jefe del equipo de las "Flechas de Plata", Toto Wolff, admitió (aunque tal vez bajó la guardia al hacer ese comentario, dado que no se refería al ADUO).

Red Bull, en particular, se ha mostrado descontento con la falta de oportunidades que ofrece la clasificación actual y solicitó una revisión de los resultados posteriores al GP de Canadá, petición que no prosperó.

"Toto tiene razón. Yo también creo que tienen la unidad de potencia más potente", declaró el jefe de equipo Laurent Mekies tras el GP de Bélgica. "Y, sin duda, este fin de semana volvieron a tener una ventaja considerable en las rectas.

"Pero no es el primer fin de semana. Tienen ventaja en recta la mayoría de las veces. Y este fin de semana, un poco más debido a la sensibilidad del trazado.

"Como has dicho, el segundo periodo concluye en Budapest dentro de una semana. Veremos qué sucede".

Con Red Bull todavía en cabeza, cabe esperar que el sistema ADUO sea objeto de un intenso debate durante el fin de semana del Gran Premio de Italia, dentro de una semana.