Figuras de la F1 responden a Amnistía por el GP de Arabia Saudita

La F1 anunció el jueves que el Gran Premio de Arabia Saudita se incorporará al calendario a partir de 2021 como parte de un acuerdo a largo plazo con el país del Medio Oriente.

El próximo año se llevará a cabo una carrera en un circuito urbano en la ciudad de Yeda antes de cambiar en 2023 a un nuevo circuito que será construido en Qiddiya.

Pero el anuncio provocó críticas de Amnistía Internacional, que dijo que la celebración del gran premio "formaría parte de los esfuerzos en curso para lavar el historial de derechos humanos del país"".

La F1 sería la última gran serie deportiva que visita Arabia Saudita en los últimos años después de la Fórmula E, el Dakar, el fútbol, el boxeo y el tenis.

El director del equipo de Mercedes F1, Toto Wolff, dijo que pensaba que "el deporte debería unirnos" y "ayudarnos a llegar a un lugar mejor".

"Hemos visto que al correr globalmente, hubo una discusión positiva en torno a la F1", dijo Wolff.

"He estado en Riad para la Fórmula E, creo que fue hace un año, y me impresionó el cambio que he visto. Como visitante nunca sabes cómo van las cosas. Pero lo que he visto personalmente es el único comentario que puedo hacer, porque fue un gran evento sin segregación, mujeres y hombres en el mismo lugar, disfrutando del evento deportivo".

"Tenemos que empezar en algún lugar. Y lo que he visto es que comenzó en algún lugar, y creo que debemos hacer todo lo posible para hacer del mundo un lugar mejor".

Al preguntársele su opinión sobre la carrera en Arabia Saudita y si era una forma de que el deporte lavara la cara del país, Lewis Hamilton dijo que "no sé lo suficiente sobre el tema de los derechos humanos que está sucediendo en Arabia Saudita".

"Tengo algunos amigos que van allí y me dicen que es un lugar impresionante, pero creo que es importante que antes de comentar realmente sepa exactamente cuál es el problema", dijo Hamilton.

"Nelson Mandela dijo hace muchos años que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo para mejor. Y creo que ya hemos visto los cambios positivos con los que nos hemos comprometido como deporte este año y hemos empezado a empujar en la dirección de apoyar los derechos humanos y la igualdad e inclusión".

"El hecho actual es que vamos a todos estos países, y aunque es un gran evento, no dejamos un efecto positivo duradero en esos lugares".

"La pregunta es: ¿podemos? ¿Podemos ser parte de llamar la atención sobre ciertas cuestiones y empujarlas a cambiar?"

Christian Horner, jefe de Red Bull, dijo que los equipos no podían dictar dónde la F1 decidía celebrar sus carreras, pero confiaba en que cualquier decisión tomada por la F1 sobre las naciones anfitrionas se hiciera con todas las consideraciones en mente.

"Cuando nos inscribimos en un campeonato mundial, no dictamos donde va el calendario, pero nos inscribimos para correr en cada carrera", dijo Horner.

"Confiamos en que el titular de los derechos comerciales y el organismo rector hayan hecho la investigación necesaria y tomen las decisiones adecuadas para los intereses del deporte".

"No somos una organización política. El deporte nunca debe ser visto como algo político".

"Por lo tanto confiamos en ellos para tomar esas decisiones, las decisiones correctas, y dondequiera que elijan tener carreras al inscribirse en ese campeonato estaremos asistiendo y haciendo nuestro mejor esfuerzo para desempeñarnos lo mejor posible en esas carreras".

