Imola construye tribunas, pero Abu Dhabi todavía es el plan A: ¿qué pasa realmente con el final de la F1 2026?

Mientras la Fórmula 1 entra en la fase final de la temporada, con tres tripletes sobre el papel, sigue en el aire la cuestión de dónde terminará la temporada 2026. En teoría, los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi siguen programados, y la F1 subraya con fuerza que, tal como están las cosas, ese también sigue siendo el plan A.

Al mismo tiempo, la F1 tiene que estar preparada para un escenario en el que esas carreras tengan que cancelarse debido a toda la continua inestabilidad en Oriente Medio, y por eso se ha dado luz verde entre bastidores para trabajar en un plan B. Como era de esperar, ese plan B es el Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Fuentes dentro de la F1 dijeron a Motorsport.com que los organizadores en Imola ya han recibido luz verde para construir las gradas y hacer los preparativos como si la carrera en Emilia-Romagna fuera a celebrarse.

Esto no significa que vaya a ocurrir realmente —Qatar y Abu Dhabi siguen constituyendo el plan A—, pero Formula One Management (FOM) tiene que seguir adelante con una alternativa para garantizar un final de temporada después del Gran Premio de Las Vegas en cualquier escenario.

Construir las gradas y continuar todos los preparativos sin la confirmación final de una carrera conlleva lógicamente riesgos financieros, pero fuentes del paddock dicen que la F1 está cubriendo todos esos riesgos. Esto significa que la F1 está pagando íntegramente los preparativos —incluida la construcción de las gradas temporales— y que Imola no afrontará ningún riesgo financiero independientemente del resultado.

En el escenario de que la opción de Imola acabe resultando innecesaria, este planteamiento le costará dinero a la F1, pero el campeonato no tiene elección. Al fin y al cabo, si la situación en Oriente Medio escala aún más un mes antes de las carreras programadas en Qatar y Abu Dhabi, la F1 no puede permitirse no tener un plan B listo para ponerse en marcha.

Esto también subraya que la F1 quiere esperar todo lo posible antes de tomar una decisión final, aunque no debe olvidarse lo atractivos que son financieramente los dos últimos fines de semana de carrera en Oriente Medio.

Lando Norris, McLaren Photo by: Clive Mason / Getty Images

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, dijo inicialmente que se tomaría una decisión a mediados de septiembre, pero la situación ha cambiado desde entonces.

Varios directores de equipo señalan actualmente mediados de octubre como el nuevo plazo para tener claridad, aunque la F1 recalca que no hay una fecha límite estricta. Desde una perspectiva logística, todavía hay relativamente poca urgencia en esta fase, siempre que Imola esté completamente listo para intervenir el primer fin de semana de diciembre.

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Los equipos también han sido informados de esta realidad y no están especialmente preocupados por ahora, subrayaron varios directores de equipo durante la rueda de prensa del jueves en Bakú.

"Creo que Stefano tenía como objetivo informarnos a mediados de octubre, ¿verdad? Así que todos sabemos cuál es la situación", dijo el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu.

"Creo que Imola se está preparando por si tenemos que hacerlo. Creo que los retos son, por ejemplo, cosas como la estructura de los motorhomes europeos, etcétera. Todas esas personas que se ocupan de ellos tienen un trabajo de invierno, así que tenemos que encontrar gente alternativa para hacerlo.

"Pero estoy seguro de que todos nosotros, como familia, como comunidad, nos aseguraremos de que, si tenemos que hacerlo, ocurra. Pero ojalá, como punto de partida, podamos ir a Qatar y Abu Dhabi. Eso sería realmente bueno".

El director del equipo Audi, Mattia Binotto, comparte la misma opinión y confirma que los equipos normalmente deberían ser informados por la F1 hacia mediados de octubre.

Mattia Binotto, Audi F1 Team Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Como comentamos durante la Comisión de F1 el pasado lunes, mediados de octubre es el último aviso para una decisión así".

Binotto no ve las temperaturas potencialmente bajas como un obstáculo para un posible final de temporada en Imola.

"Los principales retos son más de organización y logística, diría yo. Desde el punto de vista técnico, a menudo podemos decir invierno, neumáticos de nieve, pero al final, de hecho, la temperatura media en Imola en esa época del año es más alta que en Las Vegas cuando tenemos la carrera en Las Vegas.

"Así que no creo que eso sea una preocupación real. Es más por la organización y la logística, realmente. Y de nuevo, a mediados de octubre, ojalá podamos tomar la decisión correcta".