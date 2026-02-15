Ford contraataca tras comentarios de Cadillac sobre su papel en el motor de Red Bull F1

En línea con el reciente crecimiento de la Fórmula 1, el interés comercial por la categoría ha aumentado sustancialmente. Esto es especialmente cierto en Estados Unidos, en parte debido al éxito de la serie Drive to Survive de Netflix y a la incorporación de carreras en Miami y Las Vegas.

Esto se refleja no solo en el interés de los aficionados, sino también en la propia parrilla. La marca Cadillac de General Motors se ha unido como el 11º equipo de cara a la temporada 2026, con el jefe de equipo Graeme Lowdon diciendo en Bahréin que el equipo tiene "una buena base sobre la que construir".

La escudería se presenta como el único proyecto de F1 verdaderamente estadounidense en el paddock, una afirmación que no cae bien a todos los competidores.

Ford, por ejemplo, subraya que tiene una rica historia en la máxima categoría. La marca ha estado activa en la F1 en diversas funciones desde 1967 y ha estado involucrada en 176 victorias en grandes premios como proveedor de motores, en gran parte bajo el nombre Ford Cosworth. A través de Stewart y Jaguar, la compañía también ha poseído sus propios equipos, aunque ambos compitieron oficialmente bajo licencia británica, a pesar de ser propiedad y estar financiados por Ford Motor Company.

Cadillac compite bajo licencia estadounidense, un camino seguido anteriormente, entre otros, por All American Racers (Eagle), Shadow, Penske y Haas.

Dan Towriss, CEO del equipo de F1 de Cadillac, dijo antes de la temporada que, en su opinión, los proyectos de Ford y GM no son comparables: "Ni siquiera se acercan". Argumentó que el proyecto Cadillac tiene un mayor "elemento de orgullo nacional", aunque Ford ahora rebate firmemente esa afirmación.

El Óvalo Azul sostiene que la identidad estadounidense de Cadillac se diluye en cierta medida por su base en Silverstone, así como por un liderazgo y pilotos no estadounidenses. "El coche se construye en Silverstone; tienen un jefe de equipo británico y pilotos mexicano y finlandés. Eso es tan estadounidense como el fish and chips o la pasta carbonara", respondió una fuente del paddock.

Sergio Perez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Más que un simple ejercicio de marketing

Además, los comentarios de Cadillac no reflejan el alcance del compromiso de Ford con la F1, según el director de Ford Performance, Mark Rushbrook, dijo a Motorsport.com: "Ford Racing tiene un legado de 125 años de historia en el automovilismo como el equipo de carreras de Estados Unidos. Competimos en más categorías y en más superficies que cualquier fabricante estadounidense.

"También tenemos una historia destacada en la F1 como el fabricante de motores estadounidense más exitoso, además de haber tenido anteriormente nuestro propio equipo en F1. Junto con Haas, estamos orgullosos de representar a Estados Unidos y a nuestros aficionados, concesionarios, proveedores y empleados".

Es notable que se mencione a Haas, mientras que Cadillac queda omitido. Esto se debe en parte a que Cadillac describió la asociación de Ford con Red Bull como un "ejercicio de marketing", sugiriendo que equivale a poco más que una pegatina en el RB22.

Ese comentario no cayó bien en Dearborn, Michigan, sede central de Ford. Aunque Ford subraya que Red Bull merece todo el crédito por el proyecto del motor, que ha impresionado a sus rivales en Bahréin, Rushbrook afirma que Ford ha contribuido más entre bastidores de lo que se sugiere.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"El enfoque inicial y el acuerdo se centraban principalmente en la parte de electrificación. Lo que no esperábamos, y lo que no era una prioridad para nosotros al principio, era el motor de combustión. Eso cambió durante el programa, especialmente a medida que nuestro plan de ciclo de coches de calle cambió.

"En términos del número de componentes que podemos fabricar dentro de nuestras instalaciones avanzadas de manufactura y con nuestras máquinas de impresión 3D, se ha vuelto algo más que solo el lado eléctrico. Muchas de las piezas reales que ahora se fabrican en Dearborn corresponden al lado del motor de combustión de la unidad de potencia".

Una "rivalidad sana" es buena para los aficionados de la F1

El presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford, ya había respondido a las insinuaciones de Cadillac previamente en declaraciones a The Athletic.

"Nada más lejos de la verdad, en lo que respecta a que nuestra asociación con Red Bull sea un esfuerzo de marketing", dijo Ford.

"De hecho, diría que es lo contrario. Ellos están utilizando un motor Ferrari. No están utilizando un motor Cadillac. No sé si tienen empleados de GM en el equipo de carreras. Si algo parece un esfuerzo de marketing, eso lo es".

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El jefe de equipo de Cadillac, Graeme Lowdon, dijo el mes pasado durante el Autosport Business Exchange que esta rivalidad entre los dos fabricantes es en realidad buena para la F1 y sus aficionados.

"Ha habido una rivalidad sana entre GM y Ford durante muchos, muchos años", comentó Lowdon. "Incluso han hecho una película de Hollywood sobre ello. Así que es real y está ahí.

"Estoy seguro de que esa rivalidad continuará. Hemos visto muchas veces en la Fórmula 1 que a los aficionados realmente les gusta ver cierta rivalidad, siempre que no vaya demasiado lejos, obviamente. Así que creo que es simplemente otra capa de interés en la Fórmula 1".

Ford y GM han competido entre sí en numerosas categorías del automovilismo, desde NASCAR hasta las 24 Horas de Le Mans. Sin embargo, 2026 marcará la primera temporada en la que ambos gigantes automotrices estadounidenses se enfrenten cara a cara en la Fórmula 1.