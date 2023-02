Ford explica qué lo convenció para volver a la F1 con Red Bull

Cargar reproductor de audio

El gigante automovilístico estadounidense anunció el viernes su regreso a la F1 en 2026 tras cerrar un acuerdo con Red Bull para trabajar juntos en las unidades de potencia.

La asociación marcará la vuelta de la compañía Ford a la F1 después de 22 años, habiendo sido su última incursión cuando era propietaria del equipo Jaguar que finalmente fue vendido a Red Bull en 2004.

Durante su alejamiento de la F1, Ford ha permanecido en la élite del automovilismo en disciplinas como los rallies y las carreras de sportscars.

Pero el empuje de la F1 para poner un mayor énfasis en la energía eléctrica y los combustibles sostenibles con los cambios del reglamento de unidades de potencia que entrará en vigor en 2026 ha demostrado ser un cambio de juego para Ford.

A la pregunta de Motorsport.com de si Ford habría regresado de no haber cambiado el reglamento para 2026, el director global de Ford, Mark Rushbrook, respondió: "No, no creo que lo hubiéramos hecho".

"Si hubiera sido una unidad de potencia sin esta oportunidad, habría sido un paso atrás para nosotros".

El cambio en el reglamento de motores para 2026 ha suscitado un renovado interés de los fabricantes de automóviles por unirse a la parrilla de la F1, coincidiendo con el auge mundial que sigue disfrutando la serie.

Las unidades de potencia actualizadas ofrecerán una mayor potencia eléctrica de 350 kW desde el MGU-K, casi el triple de la potencia actual del MGU-K y el MGU-H. Los coches de F1 también utilizarán combustibles totalmente sostenibles a partir de 2026, aunque no se prevé que los cambios tengan ningún impacto en el espectáculo en pista.

La FIA reveló el viernes que seis fabricantes se habían inscrito como proveedores para el nuevo reglamento a partir de 2026: Ferrari, Mercedes, Alpine, Audi, Honda y Red Bull Ford.

Los motores Red Bull Ford se suministrarán tanto a Red Bull Racing como a su equipo hermano AlphaTauri a partir de 2026 a través de la nueva asociación que verá a Ford combinar su experiencia técnica con la operación de Red Bull Powertrains en Milton Keynes.

Rushbrook explicó la importancia del cruce técnico entre Ford y Red Bull, afirmando que el acuerdo tenía que ir mucho más allá de un ejercicio de marketing para ser viable.

"Al 100%, necesitábamos tener eso", dijo Rushbrook sobre los lazos técnicos.

"No vamos a las carreras sólo como un ejercicio de marketing. Y especialmente en la Fórmula 1, como escenario que es, la oportunidad de obtener realmente ese aprendizaje técnico, era importante para nosotros".

"Sin ella, no lo habríamos hecho".

