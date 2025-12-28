Exclusivo: Ford comparte una actualización sobre el nuevo motor de F1 de Red Bull

Después de una etapa con Honda que produjo cuatro títulos de pilotos y dos campeonatos de constructores, Red Bull aparecerá en 2026 con motores propios. Como es bien sabido, la marca lo hará en asociación con Ford, que regresa a la categoría reina en esta condición. Aunque el director de Ford Performance, Mark Rushbrook, reconoce que el proyecto tiene —como dijo Toto Wolff en Zandvoort— un "Monte Everest" por escalar, considera que la preparación ha sido lo más óptima posible.

El proceso y "algo de nerviosismo" antes del primer test

"Las cosas van según lo planeado y estamos donde tenemos que estar, pero por supuesto todo realmente se junta cuando el coche sale a la pista. Ese será un día importante y una semana importante. Solo entonces veremos si todo el trabajo de los últimos tres años da sus frutos", comenzó Rushbrook durante una entrevista exclusiva con Motorsport.com. La primera prueba significativa será el test invernal en Barcelona, que se llevará a cabo —también para la prensa— completamente a puertas cerradas.

Consultado sobre si Ford siente nervios por ese test, Rushbrook continuó: "Bueno, siempre hay algo de nerviosismo cuando un coche nuevo o un motor nuevo sale a la pista por primera vez. Nuestras herramientas informáticas son buenas para diseñar cosas, nuestros laboratorios son buenos para desarrollar y calibrar el hardware, pero no lo has visto todo hasta que realmente se junta en la pista. Podemos simular mucho en nuestro entorno virtual, pero la pregunta sigue siendo si vas a ver en la pista cosas que no has podido ver en los laboratorios".

Ford y Red Bull Photo by: Red Bull Content Pool

Rushbrook ya había explicado anteriormente a este sitio que el desarrollo del motor 2026 ha ido paso a paso: intentar encontrar un poco más de potencia, luego llevar la fiabilidad al mismo nivel y, cuando eso se logra, volver a intentar encontrar un poco más de potencia. Además, la potencia y la fiabilidad no son todavía todas las facetas. De hecho, en la última fase el foco también ha estado puesto en otro aspecto: la manejabilidad, la sensación que el piloto tiene al volante del motor y en qué medida es fácil de utilizar.

"Se trata de potencia, rendimiento, fiabilidad y luego manejabilidad. En términos del cronograma y los objetivos que establecimos al inicio de nuestro programa, los hemos cumplido. En los últimos meses, el trabajo se ha centrado principalmente en la manejabilidad y la calibración", da una idea Rushbrook del proceso en Red Bull Powertrains. "Parte de eso se puede hacer con modelos informáticos, parte en el laboratorio y parte se hace con los pilotos en el simulador. Ahí es donde está el foco en este momento".

¿Ha puesto Red Bull-Ford el listón lo suficientemente alto?

Cuando se trata de potencia pura, la pregunta principal para cualquier proveedor de motores es si el listón de los objetivos internos se ha colocado lo suficientemente alto. Rushbrook sostiene que se han cumplido los objetivos internos, pero nadie sabe dónde han puesto el listón Ferrari, Honda o Mercedes. Con eso en mente, surge naturalmente la pregunta de cómo exactamente Red Bull-Ford ha fijado sus propios objetivos.

"Básicamente, solo en función de las reglas dentro de las cuales todos tienen que mantenerse. A partir de eso se puede calcular qué es teóricamente posible y eso forma tu objetivo final", explicó Rushbrook. "Como resultado, creo que todos han estado apuntando aproximadamente a lo mismo. Probablemente todos los ingenieros llegaron a estimaciones similares, ya que todos están lidiando con las mismas leyes de la física. Mirás lo que es teóricamente posible y luego se trata de cuán eficientemente llegás a eso, también en términos de la transferencia de potencia en la práctica".

El ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, insinuó en Las Vegas que tendría sentido que Red Bull estuviera ligeramente por detrás de los fabricantes ya existentes en la F1 con el motor de combustión interna, dado que el mismo no ha cambiado completamente respecto de la normativa anterior. "Sería mínimo entonces, creo", respondió Rushbrook. "Porque sí, otros fabricantes tienen años de experiencia, pero con las reglas de 2026 es un poco diferente. Y, por supuesto, también hemos reunido a muchas personas con experiencia de distintos programas. Así que incluso si estamos un poco por detrás con el motor de combustión, creo que no será mucho y podremos compensarlo en todas las demás áreas".

¿Se repetirá un 2014 en la F1?

Max Verstappen, Ben Hodgkinson en Red Bull Powertrains-Ford Photo by: Red Bull Racing

Además, en lo que respecta al motor de combustión interna, la FIA ha ideado una red de seguridad, el llamado sistema ADUO. Después de tres períodos de seis carreras cada uno (1-6, 7-12, 13-18), se hará un balance. Los fabricantes que estén entre un 2% y un 4% por debajo del mejor motor de combustión interna en términos de potencia pura recibirán una actualización adicional. Los fabricantes que estén a más de un 4% por detrás obtendrán dos oportunidades de actualización.

Esto debería evitar una repetición de 2014 —cuando el dominio de Mercedes quedó fijado por años— y es algo positivo para el deporte, según Rushbrook. "Creo que la configuración actual es buena, sí. Al final del día, es positivo para el deporte en su conjunto, ¿no? Queremos que todos tengan la oportunidad de ser competitivos. Así que agregar algo así al reglamento, creo que es bueno para el deporte".

La FIA no quiere saber nada con que los aficionados llamen al ADUO una especie de Balance of Performance, y Rushbrook comparte esa lectura. "No, esto definitivamente no es un Balance of Performance. Competimos en distintos campeonatos y para algunas clases un BoP es apropiado, si mirás puramente qué tipo de campeonato es. En las carreras de resistencia, todos se presentan con coches y arquitecturas tan diferentes que encaja ahí. Pero esto [en la Fórmula 1] es una batalla tecnológica basada en el reglamento".

La pregunta clave, por supuesto, es cómo Red Bull-Ford puede salir en la cima de esa "batalla tecnológica". Las incógnitas se mantendrán hasta los días de test en Barcelona y quizás incluso hasta el inicio de la temporada en Australia, pero al menos Rushbrook está satisfecho con los preparativos en Milton Keynes. Sí, Wolff tenía razón con su comentario sobre escalar el Monte Everest, pero por ahora la marca estadounidense es cautelosamente optimista. "Lo que dice Toto es cierto, ¿no? Es cierto en el sentido de que, por supuesto, es una puesta en marcha. Pero como dije antes, estamos trabajando con una combinación de personas de distintos programas. Creemos que estamos en buena forma, pero por supuesto solo lo veremos en la práctica".