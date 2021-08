La Fórmula 1 anuncia que Drive to Survive tendrá cuarta temporada

En un breve tuit emitido este jueves por la mañana, la Fórmula 1 reveló que la serie documental volverá de nuevo el próximo año.

La serie de Netflix se emitió por primera vez en 2019 y se le ha considerado un gran éxito para los nuevos propietarios de la F1, Liberty Media, ya que ha provocado un boom de interés entre el público joven y el mercado estadounidense.

También ha ganado numerosos premios, recogiendo un Bafta TV Craft Award y un Telly Award este año gracias a su repercusión.

La naturaleza de la serie, en la que Netflix recoge las historias de cada escudería a lo largo de la temporada, ha ofrecido algunas perspectivas únicas sobre los acontecimientos que ocurren dentro de los equipos de F1.

El director de derechos de los medios de comunicación de la F1, Ian Holmes, dijo a Motorsport.com a principios de este año que la serie había abierto los ojos al deporte sobre el crecimiento potencial de audiencia que podría obtener.

"Lo que realmente nos ha demostrado es la cantidad de aficionados que puede haber ahí fuera, y cómo podemos hablar con los aficionados actuales pero de una manera diferente", reflexionó.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images