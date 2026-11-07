Fórmula 1 GP de Sao Paulo
La Fórmula 1 confirma extensión histórica con Brasil: habrá carrera hasta 2035
La Fórmula 1 continuará corriendo en el Autódromo José Carlos Pace hasta 2035 tras acordar una extensión de cinco años. Conoce los detalles del histórico contrato del Gran Premio de Sao Paulo.
Editado: 7 nov 2026, 14:40
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La Fórmula 1 confirmó este sábado una extensión de contrato por cinco años adicionales con los organizadores del Gran Premio de Brasil, asegurando la continuidad del emblemático trazado de Interlagos en el calendario hasta la temporada 2025.
El Autódromo José Carlos Pace, que ha albergado la categoría reina durante más de cinco décadas, mantendrá su posición clave dentro del campeonato. El circuito de 4.309 kilómetros y 15 curvas ha presenciado hitos históricos como las victorias locales de Ayrton Senna o los títulos mundiales definidos a favor de Fernando Alonso y Lewis Hamilton.
Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, declaró sobre la renovación: "Brasil es una parte importante de la historia y de nuestro futuro en la Fórmula 1, y me alegra enormemente que esta extensión de cinco años nos permita seguir corriendo en Sao Paulo hasta 2035. La pasión de nuestros aficionados brasileños es extraordinaria, y cada vez que volvemos a Interlagos sentimos su energía en las tribunas y en la ciudad".
Por su parte, Ricardo Nunes, alcalde de la ciudad de Sao Paulo, destacó el impacto socioeconómico que implica mantener la cita automotriz en la urbe:
"La renovación del contrato de la Fórmula 1 por cinco años más es un logro sumamente significativo para São Paulo. Garantizamos la continuidad de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, el cual impulsa la economía, crea empleos, fortalece el turismo y eleva el perfil internacional de nuestra ciudad".
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Finalmente, Alan Adler, CEO del Gran Premio de São Paulo, agradeció la confianza que la Fórmula 1 les ha otorgado.
"La extensión del contrato del Gran Premio de Sao Paulo hasta 2035 es motivo de inmenso orgullo y representa el reconocimiento a un trabajo construido con dedicación e inversión a largo plazo. Esta renovación reafirma el lugar de Sao Paulo entre los principales destinos del automovilismo mundial".
Además, la categoría confirmó que la edición del próximo año, el Gran Premio de São Paulo 2027, quedó programada en el calendario oficial para realizarse del 5 al 7 de noviembre.
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