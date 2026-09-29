Fórmula 1 y MotoGP 2027: estas son las ocho fechas que coinciden en el calendario

La Fórmula 1 y MotoGP han publicado recientemente sus calendarios para la temporada 2027. Con ello, ya se sabe en qué fines de semana se solapan las dos series de carreras más importantes del automovilismo. En total, hay ocho fines de semana de Gran Premio en común.

Mientras que la Fórmula 1 disputará un total de 24 Grandes Premios en 2027, MotoGP contará con 22 carreras. El calendario de Fórmula 1 incluye además diez fines de semana de carreras sprint, cuatro más que en 2026.

En MotoGP destaca, entre otras cosas, el regreso a Argentina, así como Adelaida como nueva sede del Gran Premio de Australia. Por el contrario, Phillip Island desaparece del calendario, al igual que Hungría tras dos años en el Balaton Park.

Para los aficionados surge la pregunta: ¿se celebrarán realmente las carreras de Fórmula 1 y MotoGP al mismo tiempo en estos ocho fines de semana? Un vistazo a las horas de salida previstas muestra que hay algunos solapamientos mínimos, mientras que otras carreras se celebrarán de forma totalmente independiente debido a la diferencia horaria.

*No cabe esperar un solapamiento real, teniendo en cuenta la duración habitual de las carreras.

Las horas de salida para 2027 aún no se han confirmado oficialmente para todas las carreras. Los datos se basan en las franjas horarias establecidas y, por lo tanto, sirven a modo de previsión.

La primera coincidencia tendrá lugar ya en marzo

El primer fin de semana de carreras en el que ambas series coincidirán tendrá lugar ya en marzo. La apertura de la temporada de Fórmula 1 en Baréin, del 12 al 14 de marzo, coincide con la segunda prueba de MotoGP en Catar.

Lo más interesante es el solapamiento horario: se prevé que ambas carreras se celebren por la tarde, hora alemana, o aproximadamente en la misma franja horaria. Por lo tanto, cabe esperar que se desarrollen de forma totalmente paralela. Quien quiera seguir ambas carreras en directo se enfrentará a un auténtico problema de horarios.

En abril le seguirán otros dos fines de semana conjuntos. Mientras la Fórmula 1 viaja primero a Melbourne del 2 al 4 de abril y después a Suzuka del 9 al 11 de abril, MotoGP competirá en Brasil y Argentina, respectivamente.

Sin embargo, para los espectadores europeos estas dos citas son mucho más llevaderas. El Gran Premio de Australia se celebra a primera hora de la mañana debido a la diferencia horaria, mientras que la MotoGP en Brasil no comienza hasta la tarde, hora alemana. También hay muchas horas de diferencia entre Japón y Argentina.

En verano, los horarios en Europa estarán mucho más ajustados

No será hasta julio cuando la Fórmula 1 y MotoGP vuelvan a coincidir en el mismo fin de semana, esta vez en Europa. Del 9 al 11 de julio, la Fórmula 1 hará escala en el Red Bull Ring de Austria, mientras que MotoGP lo hará en el Sachsenring de Alemania.

Según los horarios habituales, la salida de MotoGP es el domingo a las 14:00, mientras que la Fórmula 1 en Austria comienza tradicionalmente a las 15:00. Así, en circunstancias normales, la carrera de MotoGP debería haber terminado cuando comience la Fórmula 1 en Spielberg. Que se produzca un solapamiento horario dependerá del desarrollo de la carrera.

En septiembre se da una situación similar. Del 10 al 12 de septiembre, la Fórmula 1 celebra su Gran Premio de España en Madrid, mientras que MotoGP disputa el Gran Premio de San Marino en Misano. También en este caso, las salidas están separadas por una hora.

Sin embargo, en octubre el margen será mucho más estrecho: del 8 al 10 de octubre, la Fórmula 1 correrá en Turquía y MotoGP en Portugal. Según las horas de salida previstas actualmente, la Fórmula 1 comenzará sobre las 14:00, hora alemana, mientras que MotoGP debería salir a la pista aproximadamente una hora más tarde.

Dado que, según la experiencia, una carrera de Fórmula 1 dura más de una hora, es de esperar que las carreras en curso se solapen.

Otros dos fines de semana dobles en octubre

Los dos últimos fines de semana de carreras conjuntos del año llevarán a ambas series al extranjero. Del 22 al 24 de octubre, la Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, mientras que MotoGP hará escala en Malasia. Una semana más tarde, el programa incluye México para la Fórmula 1 e Indonesia para MotoGP.

Para los espectadores alemanes, estas dos citas no suponen ningún problema, a pesar de ser fines de semana conjuntos. La diferencia horaria hace que las carreras de MotoGP se celebren por la mañana, mientras que la Fórmula 1 no comienza hasta la tarde, hora alemana.

Así pues, aunque en 2027 habrá ocho fines de semana en los que coincidan la Fórmula 1 y MotoGP, solo en algunos de ellos las carreras se solaparán realmente en el tiempo. Se prevé que ambas empiecen exactamente a la misma hora solo en una ocasión.