Fórmula 1 y Paramount+ cooperaron con un acuerdo temporal el año pasado y ahora lo han ampliado en un acuerdo que refleja los esfuerzos de la F1 por ampliar sus relaciones en el mundo de la televisión, especialmente en el mercado estadounidense.

Los derechos de retransmisión de las carreras en EE.UU. los tiene ESPN, propiedad de Disney, hasta finales de 2025, mientras que Netflix ya está rodando la sexta serie de Drive to Survive.

Curiosamente, Paramount+ ya está muy involucrada en la retransmisión de grandes eventos deportivos en EE.UU., en particular con la NFL, la UEFA Champions League de fútbol y el Masters y la PGA de golf, lo que podría sugerir que su participación en la F1 podría ir en esa dirección cuando los derechos puedan ser accesibles a partir de 2026 y más allá.

Los primeros indicios del nuevo acuerdo se vieron en el GP de Australia, donde la serie de Kiefer Sutherland Rabbit Hole fue objeto de una intensa promoción, con logotipos destacados en el pitlane y otros lugares.

La F1 dice que el nuevo acuerdo se centra en la participación de los aficionados y que verá "la popular oferta de contenidos del streamer cobrar vida en los eventos de F1, con series de éxito de Paramount+, películas de éxito y personajes queridos que serán el centro de atención dentro de las zonas Fan Zone, reuniendo a estrellas de la pista y de la gran pantalla". "

Aparte de Australia, el acuerdo incluirá señalización, "patrocinios digitales y oportunidades promocionales" en las seis carreras del continente americano, concretamente en Miami, Austin, Las Vegas, Ciudad de México y Sao Paulo, así como en Silverstone, Spielberg y Monza en Europa.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, celebrates as he returns to the pits

Photo by: Mark Horsburgh / Motorsport Images