La carta de Mercedes a sus aficionados para pedir perdón por el coche

Cargar reproductor de audio

Mercedes se ha visto en la necesidad de dar una respuesta rápida ante la falta de rendimiento de su nuevo monoplaza W14, que ha demostrado no ser rival para la escuadra puntera Red Bull.

El jefe del equipo, Toto Wolff, ya ha hablado de la necesidad de que Mercedes evalúe un concepto totalmente nuevo para el coche a largo plazo, mientras también se plantea qué ganancias puede encontrar en un futuro próximo.

Lewis Hamilton ha hablado abiertamente sobre su creencia de que el equipo no le escuchó sobre la dirección que tomaron para el nuevo coche por lo que el equipo ha lanzado un grito de guerra a los aficionados para insistir en que se mantienen unidos en los retos a los que se enfrenta ahora.

En una carta abierta que publicó el sábado, Mercedes dijo que sentía el mismo dolor que sus seguidores, y que no eludía el trabajo que le quedaba por hacer para recuperarse.

"A todos nuestros fans", escribió el equipo. "Bahrein dolió. Nos ha dolido a cada uno de nosotros, que afrontamos cada temporada decididos a luchar por los campeonatos del mundo".

"Duele al equipo en su conjunto, después de verter tanto trabajo duro en un coche que no ha cumplido nuestras expectativas. Y sabemos que también les ha dolido a ustedes, nuestros aficionados. Nuestra pasión y apoyo son tan importantes para impulsarnos, y sabemos que sentimos el mismo dolor.

"La situación a la que nos enfrentamos ahora no es la que ninguno de nosotros quería, pero es la que tenemos. Esa es la realidad. Y las preguntas sencillas son: ¿qué podemos hacer al respecto y qué haremos al respecto?".

Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Explicando su plan de recuperación, Mercedes dijo que se centraba únicamente en hacer mejoras en lugar de malgastar esfuerzos señalando a individuos como culpables de lo que había ido mal.

"En primer lugar, no entraremos en pánico ni reaccionaremos precipitadamente", añadió. "En un foco de atención tan intenso como el de la F1, la gente se apresura a señalar con el dedo o a buscar chivos expiatorios. Pero nos conocen mejor que eso.

"Dentro del equipo, hablamos de tener el valor de fracasar, el carácter de rendir cuentas y la fuerza de ver el fracaso como una oportunidad. Hemos sido abiertos y sinceros sobre dónde nos encontramos.

"Y estamos trabajando con urgencia y calma para elaborar nuestro plan de recuperación, centrándonos en lo que debe ocurrir a corto, medio y largo plazo para ganar.

"Ya tenemos proyectos en marcha para las próximas carreras, y vendrán más. Pero no será el trabajo de un momento; no hay balas de plata en la F1".

Aunque Mercedes terminó justo por detrás de Ferrari en Bahréin, está claro que su rendimiento estuvo muy por debajo de sus objetivos.

"Conocemos los estándares a los que aspiramos, y nadie se acobarda cuando miramos la montaña que debemos escalar", añade la carta.

"No será fácil - pero ¿dónde está el valor de algo fácil? Estos son los momentos en los que se forja el carácter; los momentos en los que un equipo se convierte en algo más grande que la suma de sus partes, afrontando problemas difíciles y conquistándolos.

"Estamos juntos en las buenas y en las malas: desde Toto, Lewis y George [Russell], hasta cada mujer y cada hombre de las fábricas de Brackley y Brixworth. Y nos encanta ese reto".

La carta completa de Mercedes a sus aficionados

En primer lugar, no nos dejaremos llevar por el pánico ni reaccionaremos precipitadamente. En una situación tan acuciante como la F1, la gente se apresura a señalar con el dedo o a buscar chivos expiatorios. Pero tú nos conoces mejor que eso. Dentro del equipo, hablamos de tener el valor de fracasar, el carácter de rendir cuentas y la fuerza de ver el fracaso como una oportunidad. Hemos sido abiertos y sinceros sobre dónde nos encontramos. Y estamos trabajando con urgencia y calma para elaborar nuestro plan de recuperación, centrándonos en lo que debe ocurrir a corto, medio y largo plazo para ganar. Ya tenemos proyectos en marcha para las próximas carreras, y vendrán más. Pero no será el trabajo de un momento; no hay balas de plata en la F1.

En segundo lugar, mantendremos la cabeza alta y emprenderemos este viaje paso a paso, juntos. Somos Mercedes. Conocemos los estándares a los que aspiramos, y nadie se acobarda cuando miramos la montaña que debemos escalar. No será fácil, pero ¿qué valor tiene lo fácil? Estos son los momentos en los que se forja el carácter; los momentos en los que un equipo se convierte en algo más grande que la suma de sus partes, afrontando problemas difíciles y conquistándolos. Estamos juntos en las buenas y en las malas: desde Toto, Lewis y George, hasta cada mujer y cada hombre de las fábricas de Brackley y Brixworth. Y nos encanta ese reto.

En tercer lugar, pediremos a cada uno de ustedes, también, que nos impulsen al frente. Ya se trate de críticas o de apoyo, hay una forma correcta de hacerlo, y una incorrecta. Queremos que nuestra comunidad en línea sea un espacio seguro, lleno de sano debate, en el que la gente trate a los demás y sea tratada con respeto, ya sean miembros del equipo, aficionados de Mercedes o aficionados rivales. Tenemos una política de tolerancia cero con la discriminación, el abuso o el acoso de cualquier tipo, y tomaremos las medidas oportunas ante cualquier comentario o publicación que no cumpla nuestras directrices. Y queremos contar con tu apoyo para que esto sea una realidad en toda nuestra comunidad.

Ya estamos trabajando duro para cambiar el rumbo de esta temporada 2023. La recuperación comenzó inmediatamente después de la carrera, y todo el mundo tiene un papel que desempeñar.

¿Estás listo para unirte a nosotros en la lucha? Si no, no hay resentimientos.

Si es así, hagámoslo.