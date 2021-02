F1 confirma posibilidad de doble carrera en Bahréin por Portugal

El calendario 2021 de la Fórmula 1 prevé el inicio de temporada el 28 de marzo con el Gran Premio de Bahréin, siguiendo a una carrera en Imola para el 18 de abril.

Después de estas dos fechas se espera un gran premio para el 2 de mayo, en un lugar "por confirmar", pero todo apuntaba a que tuviera lugar en Portimao (Portugal).

Sin embargo, las esperanzas de que esto ocurra se están desvaneciendo debido a que el país se enfrenta a un nuevo brote de coronavirus en medio de la creciente preocupación en Europa por la propagación de variantes de la enfermedad.

El director general de la F1, Stefano Domenicali, tiene previsto mantener largas conversaciones con varios promotores de carreras en los próximos días para tratar de tener el mejor pulso de la situación antes de tomar una decisión sobre el inicio de la temporada. Aunque confía en que las fechas actuales se mantengan y asegura que Imola no está amenazada, Domenicali ha dicho que los planes de contingencia están listos para ponerse en marcha si es necesario.

Una de las opciones es que Bahrein acoja dos eventos consecutivos al comienzo de la temporada, y que la carrera de Imola se retrase una semana.

En declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, Domenicali dijo sobre la situación del calendario: "Hay una fecha por confirmar aún, y si será Portugal, entonces se escribirá en esa posición”.

"La razón por la que no está escrito Portugal, es porque la situación aún no está cerrada. En cuanto sea posible anunciaremos algo, y eso será en los próximos días, no en los próximos dos meses”.

"Tengo reuniones personales durante este fin de semana para entender cuál es el estado de la situación, y uno de los posibles planes B, seguro, podría ser una doble carrera en Bahréin. Pero este es un plan y no hay nada confirmado. Nos centramos en intentar mantener el calendario tal y como está".

A pesar de la continua incertidumbre sobre el desarrollo del coronavirus en todo el mundo, Domenicali mantiene la esperanza de que la F1 pueda seguir con un calendario completo de 23 carreras.

"Todo el mundo pensaba que este año habría sido más fácil en cuanto a la situación, pero no lo es. Confiamos plenamente en que podremos tener el número de carreras que hay en el calendario”.

"Es un reto, pero confiamos en que, con las relaciones que tenemos, esto puede suceder realmente. Pero, como se puede imaginar, tenemos que ser flexibles para estar preparados con otras posibilidades.

"Ya tenemos un plan diferente – A, B, C, D en marcha por si es necesario - y las cosas que están fijadas hoy pueden ser diferentes mañana. Por eso estamos en contacto con todos los organizadores todos los días".

