F1 dispuesta a retirar algunas carreras actuales para nuevas sedes

Los jefes de la Fórmula 1 se enfrentan a un creciente número de solicitudes de nuevos lugares para celebrar carreras, ya que Qatar y Las Vegas se convertirán en permanentes a partir del próximo año.

Ello se debe a que la cantidad de grandes premios en el calendario se acercan rápidamente al número máximo de 25 carreras permitido por el Acuerdo de la Concordia.

Pero, si bien hay cierto margen de maniobra para ampliar el número de carreras sin eliminar ninguno de los grandes premios actuales, el director general de la F1, Domenicali, considera que algunas de las sedes existentes tendrán que dejar paso.

Eso podría significar que se eliminen del calendario por completo, o que sólo aparezcan de forma rotativa con otras sedes.

Cuando se le preguntó si las nuevas incorporaciones al calendario habían llevado a la F1 a pensar en la sustitución de algunas carreras, Domenicali dijo a los medios de comunicación seleccionados - incluyendo a Motorsport.com - en Bahrein: "En realidad, el proceso ya ha comenzado”.

"Hay algunos promotores que tienen acuerdos que expiran, y probablemente algunos de los grandes premios actuales ya no formarán parte del calendario. Otros se mantendrán, pero de forma diferente, por ejemplo, rotando entre diferentes circuitos".

"Pronto se anunciarán las decisiones que estamos tomando, y se pueden esperar algunos grandes premios nuevos. Sin embargo, todavía no es fácil planificar todo por adelantado”.

"Si tomamos, por ejemplo, China, tendremos que tratar de entender cuál será la situación con respecto al tema del COVID en el futuro, como hicimos el año pasado con vistas a 2022".

Mientras que algunas sedes actuales se han asegurado contratos a largo plazo, con Bahréin anunciando recientemente un nuevo acuerdo hasta 2036, otras aún están en discusión.

Se entiende que Francia, Mónaco y Bélgica no han cerrado acuerdos más allá de este año.

French GP is among the races with an uncertain future

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images