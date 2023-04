Por qué los equipos de F1 llaman "socios" a sus marcas patrocinadoras

Fueron Ron Dennis y Ekrem Sami de McLaren quienes decidieron, en la década de 1980, que los patrocinadores en la Fórmula 1 dejaran de ser patrocinadores. En cambio, eran socios. Socios comerciales, socios técnicos o, en la parte inferior de la escala, proveedores oficiales.

Ser patrocinador sugería algo completamente diferente. Una donación benéfica o una contribución en efectivo a una buena causa, como ganar el campeonato mundial, pero nada más que eso. Ser un socio involucra ser parte del éxito en el trabajo con el equipo.

Al comenzar la temporada 2023 de la Fórmula 1, los 10 equipos lucían no menos de 301 "socios", aunque la nomenclatura difiere de un equipo a otro.

La Scuderia Ferrari tiene 36 equitativamente denominados "socios oficiales". Tanto si eres Shell, Santander o Virtual Gaming Worlds, tienes la misma facturación que los frenos Brembo, los turbocompresores Garrett o el equipamiento deportivo Technogym.

Oracle Red Bull Racing tiene esa bestia tan buscada, un patrocinador principal. Sin embargo, Oracle figura como un "socio técnico". Este posicionamiento ordenado refleja su papel en ayudar a Hannah Schmitz y sus colegas en el departamento de estrategia a ejecutar millones de simulaciones para brindarle a Max Verstappen y Sergio Pérez una carrera óptima.

Mercedes tiene cuatro categorías de socios, desde "socio titular" Petronas y "socio principal" Ineos hasta 19 "socios de equipo" y media docena de "proveedores de equipo". A Aston Martin le gusta el enfoque de "socio titular", aplicándolo a Cognizant, mientras que al gigante energético saudita Aramco se lo denomina, de manera bastante críptica, como un "socio estratégico".

Mientras que Mercedes y Aston Martin tienen 27 socios cada uno, McLaren simplemente está a punto de estallar con 50, tres de los cuales son "principales" (OKX, Android y Google), mientras que 41 son "socios de Fórmula 1" y seis "licenciatarios de McLaren".

The McLaren MCL60 offers plenty of decals for study

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images