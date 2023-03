Alonso: cambios en las normas de la parrilla no erradicarán el problema

Cargar reproductor de audio

Tras las sanciones impuestas a Fernando Alonso y a Esteban Ocon (Alpine) en las dos primeras carreras de la temporada por acomodarse fuera de su cajón en la parrilla de salida en Arabia y Bahréin, respectivamente, la FIA ha ampliado las dimensiones de cada espacio para cada coche a partir del GP de Australia.

Pero a pesar de los 20 cm extra de espacio, más la prueba de una nueva línea de guía para ayudar a los pilotos a alinearse, Alonso se muestra escéptico de que sean suficientes para ayudar con las dificultades a las que se enfrentan.

En concreto, afirma que los pilotos se enfrentan al doble problema de ver muy poco mientras se alinean en posición y, al mismo tiempo, tener que estar totalmente concentrados en una línea amarilla separada de la que no pueden salir delante.

"Es difícil y estamos muy concentrados en la línea amarilla para no adelantarnos demasiado", explica.

"Por lo tanto, te acercas no mirando a la caja, estás mirando a un lado de la cabina. Así que quizá eso distraiga un poco".

Preguntado sobre si la nueva dimensión y la línea de visión serían una ayuda, Alonso dijo: "¿La línea central? No lo creo.

"Porque, como he dicho, te acercas al área mirando hacia los lados, así que no estás mirando hacia delante. Esa es la mayor dificultad, pero los 20 centímetros ayudarán, supongo".

"Habrá algunos circuitos, quizás Mónaco, o Imola en los que de todas formas empiezas un poco de lado. Porque si no, te estrellas si sales recto. Así que tendremos que ver cómo se aplicarán las penalizaciones y cosas así en esas carreras".

Ocon, que recibió una penalización en la primera carrera de la temporada en Bahréin, predijo que este año habría más infracciones porque era mucho más difícil ver.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

"Es porque no podemos ver nada desde donde estamos sentados", explicó el francés. "Hemos trabajado mucho con mi equipo para intentar bajarme en el coche, para tener una posición más baja.

"Obviamente estábamos fuera de las reglas [en Bahrein], así que nos merecemos la penalización. Pero sí, va a haber muchos más coches que serán penalizados este año, eso seguro".

El debutante en la F1 Logan Sargeant dijo que la diferencia de visibilidad entre los coches de la máxima categoría y las máquinas de F3 y F2 con las que había corrido anteriormente era bastante sustancial.

"Creo que viniendo de la F3 y la F2, donde puedes verlo todo y puedes ver la línea amarilla, es muy fácil alinear el coche en el lugar correcto", dijo el estadounidense.

"Lo primero que noté la primera vez que me alineé en la parrilla con un F1 es que no se ve nada. No puedes ver ninguna de las líneas, así que tienes que coger un marcador en el muro a tu derecha o a tu izquierda para saber hasta dónde puedes tirar también. Es mucho más difícil, y no me sorprende que haya complicaciones".

El piloto de Mercedes George Russell cree que fue bastante duro para la FIA imponer sanciones por una infracción del reglamento que era bastante fácil de cometer para los pilotos.

"Creo que es increíblemente duro", dijo. "Una penalización de cinco segundos por salirse lateralmente es probablemente demasiado dura. No podemos ver nada cuando nos alineamos así que, sí, la sanción debe reflejar la dificultad".

Con información de Filip Cleeren y Adam Cooper

