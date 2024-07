El director del equipo Ferrari de Fórmula 1, Fred Vasseur, dijo que la escudería anunciará una organización técnica renovada después de las vacaciones de verano, pero insiste en que la marcha del director técnico Enrico Cardile a Aston Martin "no es un drama".

Tras semanas de rumores, a principios de este mes se anunció que Cardile, responsable del programa de chasis de Ferrari en F1, dejaría la Scuderia para unirse a Aston Martin Racing como director técnico de F1.

Sin un sustituto directo, Vasseur, director de Ferrari, ha tenido que asumir las responsabilidades de Cardile en Maranello de forma interina.

Mientras tanto, el francés dice que está preparando una nueva estructura técnica para dirigir el equipo, que se anunciará después del parón de la F1 en agosto.

"Puedo anunciar que después del parón veraniego anunciaremos la nueva organización", dijo Vasseur.

"Para nosotros no es un drama. Al fin y al cabo, tenemos un grupo de más de 200 personas trabajando en este proyecto, o 300 personas trabajando en el otro. No es una sola persona".

"Siempre insisto en explicar que los individuos son menos importantes que el grupo. Es así cuando contratas a alguien y es así cuando pierdes a alguien".

Enrico Cardile, Head of Chassis, Ferrari, in the Team Principals Press Conference Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

La salida de Cardile se produce cuando el progreso de Ferrari en los últimos 12 meses se ha topado con un obstáculo, y es que el equipo ha tenido que solucionar un problema de porpoising a alta velocidad tras su actualización del suelo en el GP de España.

Ahora que las diferencias entre los equipos punteros son cada vez más pequeñas, Ferrari ha pagado un alto precio por no dar el paso adelante que preveía, y se ha visto superados como rivales de Red Bull Racing por McLaren y Mercedes desde Barcelona.

Pero Vasseur insiste en que el progreso del equipo desde su gris temporada 2023 demuestra que son un grupo potente.

"Demostramos que trabajamos como un equipo en un momento difícil", explicó Vasseur. "Una vez más, no quiero prestar atención a un solo evento, pero en 12 meses redujimos dos tercios de la diferencia con el ganador".

"Es gracias también al trabajo realizado en la fábrica. Eso significa que tengo una gran confianza en ellos".

"Está claro que tenemos que continuar y no estoy contento con el resultado, no me malinterpreten".

"No estoy contento de estar 20 segundos por detrás de otro equipo, pero el año pasado terminamos 65 segundos por detrás del primero".