Ferrari prueba en el simulador la puesta a punto del SF-24 para Bahréin

En Sakhir se respira aire de Gran Premio. En los boxes, la preparación de los monoplazas es febril: en los garajes, no visibles desde el pitlane debido al uso de mamparas, también se están preparando los segundos coches, que no se habían visto en las pruebas de la semana pasada. La F1 está en plena ebullición: con el inicio de la temporada el sábado, todos los programas se han adelantado.

Ferrari cerró las pruebas con un SF-24 muy consistente: el coche rojo se considera el "aspirante" a Red Bull, por delante de McLaren y Mercedes y más atrás de Aston Martin. El personal del Cavallino está al tanto del material aportado por el equipo técnico de Enrico Cardile y la sensación es que el nuevo coche ha superado los problemas endémicos que aquejaban al SF-23.

El temor es que este Ferrari haya superado con creces el potencial que vimos en el RB19 campeón del mundo, pero hay muchas dudas de que el SF-24 parta como el coche de F1 más parecido al nuevo Red Bull, aunque sabiendo que el RB20 representa un gran salto adelante y, quizás, pueda tener alguna incertidumbre en los primeros compases de la temporada debido a la complejidad de su diseño, pero, cuando esté en marcha, podría volver a marcar una gran diferencia.

Ferrari SF-24: se está trabajando para preparar el coche para el primer GP de 2024 Foto de: Giorgio Piola

Los ingenieros del Cavallino Rampante han valorado que Max Verstappen, al menos sobre el papel, parece inexpugnable para Charles Leclerc y Carlos Sainz en ritmo de carrera, mientras que Sergio Pérez, menos a gusto con un monoplaza rápido, pero duro y difícil de entender (fue diseñado para el holandés tricampeón del mundo) podría ser vulnerable.

Nadie lo dice claramente, pero Ferrari podría aspirar a un puesto en la primera fila. En Maranello sienten esa responsabilidad y en los días que separan los entrenamientos de pretemporada del primer GP han trabajado duro para analizar todos los datos recogidos en los tres días de pruebas para evaluar en todos los sistemas de simulación qué cambios hacer de cara al GP de Bahrein.

El SF-24 mostró un comportamiento neutro que lo hace relativamente fácil de pilotar para los pilotos, por lo que ahora será posible llevar al extremo algunos conceptos de puesta a punto, sin correr el riesgo de salirse de la ventana de los neumáticos en una pista que es de stop-and-go con aceleraciones y frenadas.

En las tandas largas, el coche rojo se mostró muy competitivo con los compuestos más duros, C1 y C2, mientras que con el más blando, C3, se desgastó más de lo esperado. El trabajo en el simulador, por tanto, estuvo dirigido a deliberar sobre los ajustes para explotar mejor el neumático rojo.

Charles Leclerc en el Ferrari SF-24 en el pitlane Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Si ya se ha encontrado un buen equilibrio en la parte delantera, no se puede decir lo mismo de la trasera. No es que haya un fallo de diseño en la nueva suspensión, que se ha mantenido fiel al esquema de pull-rod (es el único equipo junto con su 'primo' Haas que lo han conservado), sino que los ingenieros tenían un amplio abanico de ajustes y los tres días de pruebas no fueron suficientes para encontrar la solución más adecuada en Sakhir.

Estos días, por tanto, han estado buscando los reglajes adecuados de amortiguadores y barras, combinados con la distancia al suelo y la incidencia del alerón, para encontrar la mejor base de trabajo para empezar el fin de semana de carrera con el paquete más competitivo posible.