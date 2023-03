Vasseur responde a críticos de Ferrari: solo ha pasado una carrera

Cargar reproductor de audio

Frederic Vasseur ha hecho sus primeros comentarios sobre las críticas y las noticias poco tranquilizadoras que han surgido en los últimos días sobre Ferrari. Un escenario desencadenado sobre todo por dos pasos, el decepcionante fin de semana de Sakhir y la dimisión de David Sanchez, Jefe de Concepto de Vehículos del SF-23. En declaraciones al periodista Jean-Michel Desnoues, de AutoHebdo, el jefe de equipo de Ferrari rebajó el tono, describiendo un contexto más tranquilo que el relatado.

"Estaría tentado de sonreír si estas declaraciones no tuvieran ninguna repercusión en el equipo. Personalmente no tengo problemas, sé lo que quiero conseguir y lo conseguiré. Tengo noticias de John Elkann y Benedetto Vigna todos los días, sé lo que esperan de mí. Tengo unos medios y un poder de decisión como nunca he tenido en otro sitio, esta es la realidad de los hechos".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Me cuesta entender cómo es posible que el equipo se convierta en objetivo después de una sola carrera", prosiguió Vasseur. "Sabemos lo que no funcionó en Bahréin, pero no hay nada que no se pueda mejorar. La correlación entre la pista y el simulador es buena, estamos alineados. Después de los tests de pretemporada hablamos con los pilotos, junto con John y Benedetto, y volveremos a hablar con ellos después de Imola, ya tienen citas programadas'.

Vasseur también comentó la dimisión de Sanchez. "Es inevitable. Hay gente que estaba muy cerca de Mattia y que prefiere irse, eso no me preocupa, y hay otros que pueden haber temido por su futuro por un momento".

Los últimos rumores hablan de un par de personas en el pie de salida en el contexto de las funciones directivas en vientos de cambio que suenan dentro del equipo italiano con el objetivo de volverlo más competitivo y conseguir el ansiado campeonato.