La FIA explica su decisión de prohibir expresiones políticas en F1

El mes pasado, la FIA actualizó su Código Deportivo Internacional para prohibir a los pilotos de todos sus campeonatos hacer declaraciones o comentarios "políticos, religiosos o personales" que vayan en contra de la neutralidad esbozada en sus estatutos, a menos que tengan permiso de antemano.

En los últimos años, varios pilotos de Fórmula 1 han utilizado sus plataformas para hablar de temas importantes como los derechos LGBTQ+, los derechos humanos y el ecologismo, siendo Lewis Hamilton y Sebastian Vettel dos de las figuras más expresivas.

Así reaccionó Hamilton:Hamilton: "Si no puedo defender los derechos, prefiero no correr"

Aunque la medida se explicó como la formalización de un proceso que ya está en marcha, se establecieron comparaciones con la represión de la FIFA a hacer declaraciones similares en la Copa del Mundo de fútbol, al hablar de la posibilidad de sanciones deportivas.

En declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, durante el Rally Dakar, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmó que el cambio "se ha realizado con la aceptación, consulta y aprobación del Consejo Mundial", destacando la importancia de la neutralidad.

"Soy un gran creyente de este deporte", declaró Ben Sulayem.

"Nos preocupa tender puentes. Se puede utilizar el deporte por razones de paz y todo eso".

"Pero lo que no queremos es que la FIA se convierta en una plataforma para intereses personales. Nos desviaríamos del deporte".

"¿Qué es lo que mejor sabe hacer un piloto? Conducir. Son muy buenos en eso, y hacen el negocio, hacen el espectáculo, son las estrellas. Nadie se lo impide".

"Hay otras plataformas para expresar lo que quieren. Todos las tienen, y son bienvenidos a pasar por el proceso de la FIA, a pasar por eso".

