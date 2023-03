FIA lanza licitación para proveedor de neumáticos de F1 a partir de 2025

Pirelli es el único proveedor de neumáticos de la Fórmula 1 desde 2011. Esto sucedió a un acuerdo de una sola marca con Bridgestone, que también participó junto a Michelin en la última guerra de neumáticos que tuvo lugar a mediados de la década de 2000.

Aunque se espera que el fabricante italiano vuelva a presentar su candidatura y se quede con los derechos, el organismo rector del automovilismo ha convocado la habitual licitación para el suministro único de neumáticos de F1.

El adjudicatario obtendrá también el contrato para los campeonatos de apoyo de Fórmula 2 y Fórmula 3.

Este nuevo acuerdo entrará en vigor en la campaña de 2025 y durará al menos tres temporadas, mientras que también se considerará una opción para 2028.

Las instrucciones de diseño y el comportamiento deseado de los neumáticos permanecerán prácticamente inalterados con respecto a la especificación actual de 23 pulgadas (para las llantas de 18 pulgadas) que se amplió para 2022.

Al igual que las características básicas, el tamaño tampoco cambiará en un intento de seguir siendo relevante para la industria automotriz.

En un comunicado de la FIA se lee: "Estos objetivos se han acordado a través de consultas con los titulares de los derechos comerciales y los equipos, y están diseñados para garantizar un amplio rango de trabajo, minimizar el sobrecalentamiento y tener una baja degradación, al mismo tiempo que crean la posibilidad de variación en la estrategia."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, locks-up his brakes and smokes his tyres

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images