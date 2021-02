F1 hablará en Bahréin con los pilotos sobre su comportamiento

En los últimos tiempos, la Fórmula 1 se ha hecho más consciente de sus mensajes sobre cuestiones sociales, lanzando el año pasado su campaña We Race As One y comprometiéndose a mejorar la diversidad.

El recién nombrado director general y presidente de la F1, Stefano Domenicali, dijo el mes pasado que los pilotos tenían que ser conscientes de su papel como personajes públicos de la categoría, dándoles la responsabilidad de promover el mensaje de la F1 sobre cuestiones sociales.

El campeón del mundo, Lewis Hamilton, ha liderado el paddock de la F1 al destacar temas como la injusticia racial y los derechos humanos, y está dispuesto a trabajar más estrechamente con los jefes de la categoría en el futuro para mejorar la diversidad.

Domenicali dijo que Hamilton es "realmente muy importante" para la F1 al poner de relieve estas cuestiones no deportivas, y que planeaba reunirse con todos los pilotos cara a cara en la carrera inaugural de la temporada 2021 en Bahrein (26-28 de marzo) para discutir el asunto más a fondo.

"Envié una carta a todos los pilotos personalmente, porque quiero compartir con ellos lo importante que es que entiendan su valor en ser embajadores de la F1", dijo Domenicali durante una mesa redonda con medios de comunicación seleccionados, donde estuvo Motorsport.com.

"No solo hablo del deporte en sí, sino también de los valores en los que la F1 debe centrarse realmente, como We Race As One, y los proyectos de diversidad y sostenibilidad que queremos compartir juntos".

"Les he invitado a una reunión que tenemos que celebrar cuanto antes físicamente. El objetivo será celebrarla en Bahrein, si es posible, para discutir y compartir realmente esta oportunidad".

"Nunca hemos tenido en la F1 tantos pilotos fantásticos, jóvenes, con talento, muy competitivos y no podemos perder la oportunidad de asegurarnos de que entienden que son más que pilotos. Tienen una gran responsabilidad porque son la cara del deporte".

"Tienen que entender [la importancia de] su comportamiento, sus palabras, y [que] prediquemos con el ejemplo, es el enfoque que espero compartir".

Uno de los mayores temas de conversación relacionados con el comportamiento de los pilotos en los últimos meses fue el del novato de Haas F1, Nikita Mazepin, que subió a Instagram un vídeo en el que aparecía manoseando el pecho de una mujer en diciembre.

Las acciones de Mazepin fueron condenadas tanto por el equipo como por la propia F1, pero Haas dijo que había tratado el asunto internamente.

"Estaba bastante claro, lo que hizo, no era aceptable, está muy claro", dijo Domenicali.

"Se disculpó. Como reacción a lo que hizo, tenemos que asegurarnos de que en la discusión que vamos a tener, entiendan que no podemos bromear con ciertas cosas. No es posible. Son demasiado importantes como para no entender que son modelos de conducta, y tienen que aceptarlo".

"Eso es algo que vamos a discutir juntos, no solo con él. En su momento, quiero tener una reunión con ellos para que se den cuenta de lo importantes que son todos para nuestra categoría".

