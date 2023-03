Hamilton no tiene confianza en el Mercedes W14 en Arabia

Cargar reproductor de audio

Lewis Hamilton se clasificó octavo en Yeda para el Gran Premio de Arabia Saudí, en un día en el que su compañero George Russell dio un impulso al equipo en apuros con su cuarto puesto. Ambos subirán un puesto en la parrilla de salida debido a la penalización de Charles Leclerc.

"Por supuesto, George hizo un gran trabajo", dijo Hamilton cuando Motorsport.com le preguntó si la actuación de Russell había sido alentadora. "Así que, gran, gran resultado para él y fue capaz de poner el coche en un lugar diferente al mío.

"Me costó sacar rendimiento al coche. Sobre todo yo. Y sí, un poco en la alta velocidad el coche es un poco inestable en mi puesta a punto".

Hamilton confirmó que él y Russell habían discrepado en la puesta a punto, ya que este último también había probado piezas nuevas el viernes.

"Es un poco diferente, sí", dijo Hamilton. "Sólo hay una cosa en particular que hice diferente, pero tal vez esté bien para mañana. Esperemos que así sea".

Preguntado por sus esperanzas de que la carrera fuera mejor, bromeó: "¡Yo no aguantaría la respiración!".

Hamilton también negó que el fin de semana de Yeda haya aumentado su frustración tras el mal comienzo en Bahréin.

"No, la verdad es que no", insistió. "Creo que el coche está donde está. Quiero decir, George hizo un gran trabajo, estoy contento de que esté ahí arriba en la segunda fila".

"El coche obviamente tiene rendimiento. Simplemente no me siento conectado a este coche. No importa lo que haga, no importa lo que cambie, no puedo tener confianza en él. Sí, estoy un poco perdido con él".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El viernes, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que entendería que Hamilton quisiera explorar otras opciones después de dos temporadas difíciles, pero Hamilton insistió en que está concentrado en el trabajo que tiene entre manos y no piensa en nada más.

"No estoy centrado en eso", dijo. "Me encanta este equipo, estoy muy agradecido a todos los que me han acompañado en este viaje. No me planteo estar en ningún otro sitio, y no me veo renunciando, no me siento un derrotista.

"Pero no diría que me está aportando mucho. Ya he pasado por eso, me he comprado la camiseta muchas veces.

"Pero estoy tratando de ser paciente y trabajar con el equipo para llevarnos a un buen lugar. Es todo lo que puedo decir ahora mismo. No voy a ir a ningún otro sitio".

Preguntado sobre si había un punto de no retorno cuando ya no puede hacer más para extraer rendimiento del coche, dijo: "Bueno, no hay tal cosa como no se puede. En este momento definitivamente siento que... Hoy no he podido sacar más del coche, por ejemplo, pero sigo intentándolo".

Hamilton también confirmó que está en buenos términos con su ex fisio Angela Cullen después de anunciar su ruptura con ella en las redes sociales.

"Ange y yo estamos bien", dijo. "Ella está pasando a una fase diferente de su vida. Seguimos súper unidos. Nos mandamos mensajes todos los días. Ella me apoya mucho y yo la apoyo mucho a ella".

"Estoy muy agradecida de haberla tenido conmigo en este viaje. Es una de mis mejores amigas y sigue siéndolo".