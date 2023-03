Helmut Marko: Ferrari es el motor más potente de la F1 2023

Cargar reproductor de audio

Los datos observados durante el primer Gran Premio de la temporada en Bahrein, así como los datos de que disponen los equipos, ya han permitido establecer el equilibrio de potencia entre los cuatro fabricantes de motores de la parrilla de la Fórmula 1, con una evolución respecto a la temporada pasada.

En 2022, el bloque motor Ferrari tenía una reconocida capacidad para acelerar a la salida de las curvas lentas, pero sufría un déficit de potencia en recta en comparación con el bloque Honda utilizado por Red Bull. Esta tendencia ha cambiado a la luz de lo sucedido en la pista de Sakhir, donde los datos del GPS de las pruebas invernales y del Gran Premio sugieren incluso una inversión. Ferrari encabezó allí la tabla de velocidades máximas.

En clasificación, en la Q3, los dos Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz fueron más de 1,5 km/h más rápidos que los Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez en la recta principal. En la larga recta entre las curvas 10 y 11, la ventaja de los coches rojos era de hasta 3 km/h.

Aunque también hay que tener en cuenta las elecciones de puesta a punto de los equipos, sobre todo en términos de carga aerodinámica, la jerarquía de las unidades de potencia 2023 sí que ha empezado a aclararse, como confirmó Helmut Marko basándose en las observaciones de los ingenieros de Red Bull.

"No tenemos cifras exactas de las unidades de potencia, pero basándonos en las diversas comparaciones e informaciones, suponemos que el motor Ferrari es el más potente en general", explicó el asesor especial de Red Bull en una entrevista concedida a la redacción alemana de Formel1.de. "Después está Honda [RBPT], luego Mercedes, que está más o menos al mismo nivel. Renault cierra la brecha".

Un Ferrari poderoso pero codicioso

La dégradation des gommes demeure un vrai casse-tête pour Ferrari.

La situación de Ferrari, sin embargo, casi recuerda al famoso eslogan del único fabricante de Fórmula 1: "Sin control, la potencia no es nada". Pues esta supuesta ventaja de potencia, en la que Ferrari ha trabajado durante el invierno en el departamento de motores de Maranello, no ha sido suficiente para hacer del F1-75 un aspirante a la victoria en el primer Gran Premio. De hecho, la Scuderia está sufriendo otros problemas, entre los que no es el menor la degradación de los neumáticos, que ha empeorado visiblemente en comparación con el año pasado.

"Suponíamos que los equipos, empezando por Ferrari y Mercedes, trabajarían en sus puntos débiles", dice Helmut Marko. "Tomemos a Ferrari. La velocidad punta ha mejorado considerablemente, pero el desgaste de los neumáticos, que es el elemento crucial, no ha mejorado en absoluto. Incluso diría que casi ha empeorado en comparación con nosotros. Para Mercedes, el inicio de temporada es tan caótico como el año pasado. Lo único es que no creo que haya una solución rápida para esto".

Con información de Christian Nimmervoll