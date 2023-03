Hulkenberg: no pensé ser competitivo de forma tan rápida

Cargar reproductor de audio

El primer fin de semana de la temporada fue un inicio agridulce para Nico Hulkenberg, protagonista de un sábado brillante en la calificación que terminó entre los diez primeros, pero negativo para una carrera que tuvo muy poco que contar, debido también a los daños en el coche causados por los contactos al inicio de la carrera.

Sin embargo, el regreso del alemán confirmó un punto importante, a saber, que Haas tiene entre manos a un piloto que está en buena forma y que ha empezado inmediatamente a tomarle las medidas al coche, algo que no se podía dar por sentado después de los tres años que ha pasado alejado de las pistas.

Por mucho que en las tres últimas temporadas Hulkenberg haya impresionado en las contadas ocasiones en las que se ha subido al coche para sustituir a otros pilotos COVID-positivos, como en 2020 con Racing Point y a principios de 2022 con Aston Martin, lo cierto es que no era cuestión de recuperar rápidamente las sensaciones.

"Me siento feliz: en primer lugar por estar de vuelta, porque no estaba claro ni era obvio que fuera a conseguir otro asiento a tiempo completo. Estoy contento por eso y por volver a estar detrás de un volante", dijo el piloto de Haas, que hasta la temporada pasada había estado probando las pistas principalmente en el simulador, siendo piloto reserva de Aston Martin.

"Me siento bastante bien y soy positivo. Para mí, la sensación que tienes en el coche y la confianza que tienes con el coche es importante. Tengo que decir que, de nuevo, no era un hecho, pero creo que entré en la pista con un buen nivel y evolucioné adecuadamente."

"Esto no ha hecho más que empezar, es una especie de 'primera semana de clase', si se quiere decir así. Obviamente han pasado muchas cosas emocionantes, pero con un equipo nuevo las primeras carreras son siempre como una nueva relación, como la fase de luna de miel, así que todo va bien", añadió Hulkenberg entrevistado en el primer fin de semana por la web de la Fórmula 1.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Con Haas aún buscando su propia identidad en el denso grupo del mediocampo, establecer objetivos no es fácil, sobre todo porque el coche aún no ha mostrado todo su potencial. En las próximas semanas, también se esperan pasos adelante por parte de McLaren, que quiere volver al grupo de cabeza tras un comienzo decepcionante.

Del mismo modo, Alpine también parece seguir luchando con algunos problemas menores de puesta a punto, por lo que sería ideal para el equipo estadounidense aprovechara la primera fase de la temporada para acumular tantos puntos como sea posible.

Un espíritu que también comparte Hulkenberg, que se ha marcado como objetivo primordial el de poder sacar el máximo partido al monoplaza y a las situaciones que se vayan sucediendo por el camino: "Quiero divertirme y quiero hacer una buena temporada. Quiero ayudar al equipo a crecer, a desarrollarse en la dirección correcta. No puedo dar una cifra ahora para cuantificar a final de año cuántos puntos quiero ver en mi cuenta; tantos como sea posible, por supuesto".

"Estoy aquí y quiero ser la mejor versión de mí mismo, maximizando el potencial del equipo y el mío propio cada fin de semana. Creo que con una temporada de 23 carreras es un gran reto; así que esa es mi ambición y mi objetivo".

"Al final de este año, quiero poder mirar atrás y decir: 'Sabes, he hecho una gran temporada, he aprovechado al máximo lo que teníamos, no me he dejado mucho sobre la mesa; ha ido bien'", explicó el alemán.