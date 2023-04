Imola, primera carrera con el nuevo formato de clasificación en F1

Cargar reproductor de audio

Para la temporada 2023, la Fórmula 1 y Pirelli han decidido introducir varios cambios en el reglamento deportivo con el objetivo de optimizar al máximo el transporte de materiales y el número de juegos de neumáticos utilizados durante el fin de semana de carreras. Estos cambios incluyen un nuevo formato de clasificación, que se probará en dos rondas de este campeonato para comprobar su viabilidad antes de una posible introducción a tiempo completo en los próximos años.

En un fin de semana tradicional, a cada piloto se le asignan trece juegos de neumáticos, que incluyen dos juegos de duros, tres de medios y ocho de blandos. Con el sistema experimental de clasificación, no sólo cambiará el número total de juegos para cada piloto de trece a once, sino también su distribución: habrá un cambio a tres juegos de duros, cuatro de medios y cuatro de blandos para todo el fin de semana. Esto ahorrará dos juegos de neumáticos, con el plan de tener seis juegos disponibles para la calificación y cinco para rodar entre los entrenamientos libres y la carrera.

Además, la iniciativa obliga a utilizar el compuesto duro en la Q1, el medio en la Q2 y el blando en la Q3, y el más blando sólo en la última fase de la clasificación. Como anticipó Motorsport.com el pasado mes de marzo, el primer escenario del nuevo formato experimental será Imola durante el fin de semana del Gran Premio de Emilia Romagna, previsto para finales de mayo.

La confirmación oficial llegó de la mano de Pirelli, que también anunció su intención de llevar para la cita italiana neumáticos un paso más blandos que los utilizados la pasada temporada, pasando de una combinación C2-C3-C4 a la alineación C3-C4-C5.

"Se han elegido neumáticos más blandos para el Gran Premio de Emilia Romagna debido a la baja severidad del circuito y al escaso desgaste encontrado en los neumáticos el año pasado. El C3 es el P Zero Blanco duro, el C4 es el P Zero Amarillo medio y el C5 es el P Zero Rojo blando", explicó el fabricante con sede en Milán.

"En Imola también habrá un nuevo formato de clasificación, en el que sólo se utilizará un compuesto en cada sesión [de clasificación]. En la Q1 sólo estará disponible el duro, en la Q2 sólo se utilizará el medio, mientras que el blando sólo estará para la Q3". Esta "Asignación Alternativa de Neumáticos", que también se utilizará en otro fin de semana de carreras este año después de Imola, reduce la asignación total de neumáticos para cada coche de trece juegos a once por fin de semana".

También harán su debut en el Gran Premio de Emilia Romagna los nuevos neumáticos Full Wet, los nuevos neumáticos de lluvia extrema que no necesitan colocarse en termocalentadores antes de salir a pista.

Entre los más escépticos con el formato experimental se encuentra el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, que se ha mostrado crítico con cualquier cambio en el popular formato que se lleva utilizando desde hace más de 15 años.

Uno de los elementos sacados a la luz por Verstappen se refiere al uso de los compuestos más duros en la Q1, lo que podría resultar bastante complicado dada una fase de calentamiento más lenta, especialmente en condiciones de frío: "Espero que no haga frío en Imola, de lo contrario será muy difícil", dijo Verstappen.

"Es lo mismo para todos, pero no creo que sea necesario hacer este tipo de cosas en clasificación. No le veo el beneficio".

"Es mejor asegurarse de que todos los coches están juntos y son más competitivos, en lugar de animar las cosas de esta manera, que creo que es probablemente para el espectáculo".