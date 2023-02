Leclerc: Hemos mejorado los puntos débiles, el objetivo es el título

Cargar reproductor de audio

Tras una larga espera, por fin ha llegado el gran día, el día del lanzamiento de un nuevo Ferrari en el que se despiertan expectativas, esperanzas y curiosidad. Durante la rueda de prensa con los medios de comunicación celebrada en Maranello a finales de enero, el nuevo director del equipo, Fred Vasseur, no ocultó que el SF-23 debe ser el coche con el que la escudería aspire a ganar los dos títulos mundiales.

Defendiendo los colores de la Scuderia estarán los confirmados Charles Leclerc y Carlos Sainz, con el monegasco buscando redimirse de un 2022 que empezó de la mejor de las maneras pero que terminó de forma decepcionante, gracias a un coche que para entonces había perdido terreno respecto a los otros equipos punteros.

Durante el invierno, el equipo ha estado trabajando para corregir algunos de los puntos débiles del F1-75, especialmente en términos de aerodinámica y fiabilidad, perfeccionando varias soluciones.

La ambición de Leclerc es la misma que la del equipo, devolver los títulos mundiales a Maranello, y para lograrlo necesitarán tanto ganar más carreras que el año pasado como encontrar una mayor regularidad en términos de resultados. Por las indicaciones obtenidas del trabajo en el simulador, las sensaciones del monegasco con el nuevo coche parecen positivas, aunque algunas intervenciones requerirán pequeños ajustes en cuanto al estilo de conducción.

"Queremos mejorar. El año pasado dimos un buen paso adelante, tenemos que hacer lo mismo este año, con la esperanza de ganar el campeonato del mundo. Ese es el objetivo para el equipo, ganar más carreras y ser más regulares desde la primera carrera hasta la última y, con suerte, ganar el título”, dijo el monegasco.

Aunque Leclerc ya ha tenido la fortuna de ser el primer piloto en rodar el coche en el circuito de Fiorano, aún no conoce el total del potencial del SF-23, del cual admite hay buenas razones para considerarlo competitivo por lo visto en el simulador, pero prefiere ser paciente.

"Bien. Está claro que siempre hay que esperar a ver el coche en pista para correlacionar los datos, pero la sensación en el simulador fue positiva. Hay algunas diferencias, así que tendremos que adaptar ligeramente el estilo de conducción, pero las sensaciones en general son buenas”.

“Creo que los puntos débiles que teníamos el año pasado han sido corregidos con el coche de este año, que era el objetivo, pero está claro que tenemos que esperar a las primeras vueltas para entenderlo del todo”.

Leclerc ansía subirse al coche para un test oficial luego de un largo periodo alejado de los motores y donde su enfoque estuvo en la preparación física.

"Me pasé las vacaciones de invierno entrenando en su mayor parte. En la primera parte me relajé con mi familia y amigos, pero después entrené duro. Fui a las montañas italianas, pasé un par de semanas allí, entrenando intensamente. La verdad es que no me pareció tan largo, pero no importa, porque me perdí de las carreras”, finalizó.