Hamilton: es imposible pensar en luchar con Red Bull en Australia

Cargar reproductor de audio

La ilusión duró lo que dura una sesión de entrenamientos libres. Lewis Hamilton terminó las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia sabiendo que tenía que lidiar con los mismos problemas a los que se enfrentó en las dos primeras salidas de pista de la temporada 2023 de la Fórmula 1.

En la sesión matinal, el 7 veces campeón del mundo logró colocar su Mercedes W14 entre los dos Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez.

A lo largo de la tarde, sin embargo, las cosas volvieron al status quo que pudimos apreciar en Sakhir y Jeddah. Mercedes en problemas, con Hamilton sin gustarle los cambios realizados en su W14.

Esto obligará al equipo de Brackley a trabajar durante toda la tarde para intentar encontrar otras soluciones y poner un parche a una situación muy compleja. La espera del nuevo W14 no será suficiente para el equipo multicampeón.

"La mañana nos fue bien, la tarde no tanto. La sensación, si tengo que ser sincero, es muy parecida a la que tuvimos en Bahréin y Arabia Saudí", dijo Lewis tras los Libres 2.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Por la mañana me he sentido un poco mejor, pero luego hemos hecho algunos cambios y no han funcionado. Intentaremos revisarlo todo esta noche. Luego, por supuesto, la lluvia lo ha impedido todo. Los libres 2 no han sido una gran sesión", expresó el piloto de la marca alemana.

"El tráfico siempre es un problema aquí, pero lo fue más en los libres 1. Todo el mundo tuvo problemas y todo el mundo fue muy lento, incluso en la línea de carrera, pero esperemos que esto no vuelva a ocurrir y no tengamos pilotos delante cuando cuenta."

Aunque pudo verse de nuevo entre los Red Bull en la primera sesión, lo que supone un atisbo de competitividad superior a lo visto hasta ahora, Hamilton dejó las cosas claras. Mercedes no tiene esperanzas de luchar con los RB19. Su ritmo le permitirá disputar las mismas posiciones en las que logró acabar el Gran Premio de Arabia Saudí.

"No podremos competir con los Red Bull. Tendremos que intentar estar lo más arriba posible. Creo que tendremos ritmo para luchar por la quinta posición, como hicimos la última carrera."