Los mensajes de radio exhiben que Verstappen ignoró órdenes de Red Bull

Max Verstappen tomó la vuelta rápida al final del Gran Premio de Arabia Saudí desbancando a Sergio Pérez del punto extra, una situación que Christian Horner, director del equipo, considera no es polémica dado que tenían libertad de luchar, aunque el mexicano dijo después de la competencia que a él le habían pedido cuidar el ritmo y la situación había sido diferente en la carrera.

Una transcripción de las últimas vueltas de competencia muestra que Verstappen recibió la indicación de mantener una vuelta del rango del 1m33s.

Las nuevas transcripciones entre el dos veces campeón del mundo y su ingeniero Gianpiero Lambiase exhiben que él tuvo que recordarle varias veces al holandés el tiempo en el que debían estar ante la preocupación del equipo por sufrir una falla mecánica ante las vibraciones que su piloto estaba reportando.

En la vuelta 35, Verstappen dijo por la radio que: “Sigo perdiendo la parte trasera. ¿Estoy arrastrando demasiado la parte trasera al entrar?”, para una vuelta después rematar: “Siento que el eje de transmisión está funcionando un poco áspero” y agregar “Hace como un ruido raro a altas velocidades”.

Red Bull intentó controlar a su piloto, esto mientras Hugh Bird, ingeniero de Pérez, le pedía ser veloz con vueltas en el rango del 1m32s antes de que el mexicano también sintiera vibraciones en su RB19.

Tras un rápido análisis del problema, Verstappen recibió la orden de marcar giros en el 1m33 en la vuelta 39, lo que significaba medio segundo más lento que su giro previo, una instrucción que también fue enviada a Checo Pérez.

Es en este momento cuando el bicampeón del mundo desobedeció a las constantes órdenes de su ingeniero. Esta fue la conversación que el piloto sostuvo con su ingeniero entre la vuelta 39 a la 41, un momento donde el holandés se metió en el rango del 1m32s peleando con Pérez la vuelta rápida.

Gianpiero Lambiase: “Ok Max de nuevo los límites de la pista en la curva 23. Nos gustaría apuntar a un 33:0 (1m33.0s), 33:0”.

Gianpiero Lambiase: “¿alguna información más sobre lo de antes?”

Max Verstappen: “Bueno, sigue ahí”

Gianpiero Lambiase: “Entendido. Objetivo 33:0. 33:0”

Gianpiero Lambiase: “Debe ser 33:0”

Gianpiero Lambiase: “Max, confirma 33:0”

Gianpiero Lambiase: “33:0. 33:0”

En la vuelta 43, Lambiase vuelve a hacerle la misma solicitud “Max ¿puedes apuntar a 33:0 por favor?”, sin recibir respuesta de su piloto.

La situación cambió en las últimas cinco vueltas cuando le avisaron que su diferencia con el mexicano era de cinco segundos. En ese instante el holandés pregunto cuál era la vuelta más rápida a lo que le respondieron: “No estamos preocupados por eso en este momento”, pero el holandés tenía otros planes: “Sí, pero yo sí”. Fue en ese instante cuando Gianpiero Lambiase le comentó: “Entonces 32.1, 32.1”, esto para indicarle el rango de Checo.

Estas últimas palabras son las que Verstappen y Horner defienden que no había una orden de equipo en la parte final para conservar la vuelta rápida de Pérez.

Mientras esto sucedía, el mexicano recibía el mismo mensaje en la parte intermedia de la carrera de reducir el ritmo, pero era informado por su ingeniero que el holandés no reducía el ritmo, algo que el ganador de Arabia no entendía: “Estamos empujando sin una razón chicos, no es inteligente hacerlo…Chicos realmente no necesitamos esto”, dijo el competidor del coche #11 quien parecía no entender porque Verstappen presionaba en un momento donde ambos reportaban complicaciones.

Entre la vuelta 43 y 45, el mexicano recibió la orden de poder apretar el acelerador a su gusto, pero en los giros finales su ingeniero lo mantenía al tanto de la vuelta rápida.

Vuelta 48:

Sergio Pérez: “¿Cuál es la vuelta más rápida en este momento?”

Hugh Bird: “Tienes la vuelta más rápida. Es un 32:1”

Bandera de cuadros:

Sergio Pérez: “¿Conseguimos la vuelta más rápida al final?

Hugh Bird: “Nos han adelantado en la última vuelta”

Sergio Pérez: “¡Ah, genial! ¡Aha!”

Si bien al final Checo Pérez recibió la orden de presionar, Verstappen desobedeció por varios giros las primeras indicaciones para conservar el coche antes de ser informado del tiempo que tenía Pérez. La historia ya es conocida; el holandés logró el récord en el último giro y ganó el punto extra que lo tiene por delante del campeonato.

