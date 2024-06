¿Qué se sabe del mercado de pilotos de F1 para 2025?

A medida que la F1 se dirige a su tramo más ajetreado hasta la fecha, con cinco carreras en seis semanas hasta el parón veraniego, se espera que caigan más fichas de dominó en el mercado de pilotos de 2025.

No espere movimientos bruscos en Mercedes, ya que el equipo tiene el tiempo de su lado. Desde hace tiempo está claro que el joven Andrea Kimi Antonelli se subirá al coche si no surge ningún imprevisto.

Pero mientras haya una pizca de esperanza de conseguir a Max Verstappen después de todo, Wolff mantiene su puerta abierta para el holandés, ya que los Verstappen aún no han tomado una decisión final sobre dejar a Christian Horner y Red Bull Racing.

Ni Verstappen ni Mercedes tienen prisa. Wolff tiene a Antonelli asegurado si Verstappen no viene, y Verstappen tampoco tiene por qué irse a ningún sitio. Por lo tanto, la decisión de Verstappen, que se tomará al unísono con Helmut Marko, podría tomarse teóricamente hacia el final de la temporada.

Mucho depende de la competitividad de Mercedes, ya que no tiene mucho sentido que Verstappen deje un coche ganador para 2025 y ponga en peligro sus opciones de campeonato. Hace solo unas semanas cambiar un Red Bull por un Mercedes habría sido impensable, pero las Flechas Plateadas han mejorado significativamente su W14 y Verstappen puede ahora sentarse a ver cómo evoluciona su forma durante el verano.

Aunque no hay movimientos inminentes en la cima, Carlos Sainz es actualmente "el corcho de la botella", como lo describió Kevin Magnussen. "Creo que muchos están esperando a que él haga un movimiento y luego, con el tiempo, caerán todas las demás piezas del rompecabezas. Esa es la verdad".

Sainz dice que aún no ha firmado un contrato de 2025, con ofertas sobre la mesa de Williams y Sauber/Audi, siendo el primero el favorito para ficharle. Su decisión afecta a los pilotos que compiten por los asientos libres en los equipos antes mencionados, así como las vacantes en Alpine y Haas, con Magnussen, Zhou Guanyu y Valtteri Bottas tratando de encontrar un lugar antes de que se detenga la música.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"La decisión se tomará pronto", prometió Sainz el jueves. "No quiero esperar más. Creo que está llegando a un punto en el que, obviamente, me está quitando espacio de la cabeza desde hace bastantes semanas y meses y creo que, obviamente, es el momento de tomar una decisión".

"Es casi imposible predecir quién va a actuar en 2026. Y entonces el 25 también cobra importancia. En ese momento, si no puedo predecir el 26 y no sé quién va a rendir más, entonces el 25 es importante que lo sepa. Y también es el largo plazo.

"También es intentar comprender la parte de la unidad de potencia. Es intentar comprender la dinámica del equipo. Todos estos factores entran en juego a la hora de tomar una decisión. Y sí, por eso está llevando tanto tiempo y me está llevando tiempo encontrar algo de tiempo dentro de mí para tomar la decisión".

La lista de candidatos de Audi, en caso de no contar con Sainz, incluye cuatro nombres. Bottas es conocido por ser su actual piloto. Las posibilidades también incluyen a Pierre Gasly y Liam Lawson, que será un agente libre si no es promovido a un asiento de RB en lugar de Daniel Ricciardo. Audi y Red Bull han estado estrechamente vinculados a nivel de grupo durante años, y no se puede descartar que el neozelandés de 22 años sea cedido a Audi pero siga formando parte de la familia Red Bull.

El exiliado alpino Esteban Ocon también interesa a Audi, aunque también ha estado estrechamente vinculado a Haas, probablemente junto a Oliver Bearman. "No estaría hablando con él si no nos conviniera", dijo el jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, sobre si el francés encaja o no en la escudería dada la forma en que su relación con Alpine está llegando a su fin. "Pero no es el único piloto con el que estoy hablando".

La agitación en Alpine se refleja en el número de pilotos dispuestos a considerar la posibilidad de trasladarse allí. El ex piloto de la academia Zhou ha sido vinculado con el asiento, pero quizás el contendiente más fuerte sea el piloto junior Jack Doohan. El australiano está dirigido nada menos que por Flavio Briatore, que fue confirmado el viernes por la mañana como nuevo asesor ejecutivo del equipo...

Es de esperar que muchas de estas historias lleguen a su fin en las próximas semanas, tan pronto como Sainz descorche el tapón.