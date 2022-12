Montoya: pude haber sido campeón del mundo con McLaren en la F1

Cargar reproductor de audio

Juan Pablo Montoya llegó a la Fórmula 1 con grandes esperanzas tras su éxito en Estados Unidos, y tuvo su primera oportunidad en Williams, donde demostró por qué se le consideraba un piloto duro.

En 2005, se trasladó a McLaren, donde sólo estuvo una temporada y media, ya que había firmado un contrato en NASCAR y tuvo que marcharse en 2006. "No me fui por mi propia voluntad, ¡me pidieron que me fuera!", dijo Montoya.

"No sabía realmente qué iba a pasar ni dónde iba a estar la próxima temporada. Surgió la oportunidad de NASCAR y me ofrecieron un contrato de cinco años. Pensé, ¿por qué no? Podría mudarme a Estados Unidos, donde quería vivir de todos modos".

"En la NASCAR se puede ver que los pilotos siguen compitiendo a los 45 años; yo pude alargar mi carrera. Pero antes de la siguiente carrera, Ron [Dennis, entonces director del equipo McLaren] dijo que mi cabeza estaba en otra parte, así que no querían que siguiera con ellos".

Sin embargo, Montoya podría tener noches de insomnio, porque aunque el McLaren de 2006 no era un coche muy bueno, habían mejorado mucho en 2007 y eran aspirantes al campeonato gracias a Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Pero Montoya estaba convencido de que no podrían mantener este nivel durante mucho tiempo.

Juan Pablo Montoya Photo by: Eric Gilbert

"Dejé la Fórmula 1 en el momento equivocado. Si me hubiera quedado un año más, probablemente habría sido campeón del mundo. Pero, por supuesto, eso es sólo una hipótesis y no vale la pena construirla", admitió. "No quería seguir en McLaren. Sabía que serían buenos, pero no quería seguir con ellos".

"Me acercaba a los 32 años y a los 35 todo el mundo se para. No quería correr tres años en un equipo de media tabla, porque le faltaba potencia de motor. Mecánicamente, habíamos trabajado mucho en la suspensión y el coche se manejaba muy bien, pero no tenía potencia".

Además, el compañero de equipo de Montoya en ese momento era Kimi Räikkönen, por lo que la comparación interna tampoco le resultaba halagadora, ya que en 2005 consiguió tres carreras y cinco podios, mientras que el finlandés estuvo en la lucha por el título mundial en todo momento. Montoya dijo que no se adaptaba al extraño comportamiento del MP4-20.

"No he hablado de ello públicamente, pero mi problema en ese momento era que me costaba conducir el coche. Realmente lo odiaba. ¡Oh, Dios mío! No podía soportarlo. Recuerdo que volví después de mi primera vuelta y les dije a los ingenieros que había algo mal en el coche".

"Revisaron todo durante una hora y dijeron que estaba bien. Era un comportamiento normal. Le dije a la gente que si el coche tenía el equilibrio del Williams, ¡ganábamos a todos por dos vueltas! A pesar de que el McLaren era un segundo más rápido que el Williams, seguía sintiendo que era décimo".

"Williams podría haber sido tercero, cuarto o incluso la pole, aunque era difícil. Pero el McLaren era terrible, ¡y aún así ganamos carreras con él! ¿Cómo es posible?"

"Intenté mantenerlo en secreto. Me pareció que habría sido una falta de respeto decir que el coche se comportaba como una mierda. Debería haber dicho que tenía problemas, pero nunca hablé de ello en público", admitió Montoya, cuya carrera en la F1 puede haberse visto truncada. Habría sido interesante ver lo que podía hacer en un coche más competitivo.