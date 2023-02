Cómo el nuevo neumático de Pirelli podría favorecer a Verstappen

Cargar reproductor de audio

Para la próxima temporada de Fórmula 1, Pirelli ha cambiado la construcción de sus neumáticos, especialmente los delanteros luego de que la compañía italiana descubrió el año pasado que los nuevos coches con efecto suelo tienen tendencia al subviraje -más que en el reglamento anterior-, pero obviamente no pudo ajustar el producto en consecuencia durante la campaña.

Sin embargo, se formuló como punta de lanza para 2023 y apareció en varias pruebas de neumáticos con equipos. Por ejemplo, la segunda sesión de entrenamientos libres de un fin de semana de Gran Premio se sacrificó dos veces para probar estos compuestos antes de que todos los equipos pudieran rodar los productos finales para 2023 durante la prueba de neumáticos en Abu Dhabi.

Ese martes, Verstappen, entre otros, probó la nueva goma y se llevó una primera impresión. El campeón del mundo ya dijo que era "un día importante" en Abu Dhabi, porque los neumáticos son los únicos puntos de contacto del coche con el asfalto y por eso era clave conocerlos bien a la hora de desarrollar el nuevo coche.

En teoría, los neumáticos para contrarrestar el subviraje también deberían adaptarse bien a su estilo de conducción. Por ejemplo, se sabe que a Verstappen le gusta conducir con un tren delantero fuerte y un trasero flojo, el coche bien podría inclinarse hacia el sobreviraje para él.

Los nuevos neumáticos parecen ser una buena noticia para el bicampeón del mundo, aunque señala que el peso del coche es un factor más importante que los neumáticos.

"Los neumáticos no fueron el mayor problema el año pasado. Fue principalmente el peso de nuestro coche porque era demasiado pesado en el lugar equivocado y eso lo hacía bastante perezoso en la parte delantera. Una vez que perdimos peso, el coche se volvió mucho más agudo", comienza Verstappen su respuesta a una pregunta de Motorsport.com.

"De todas formas, necesitas esas características afiladas para un coche rápido. Nunca en mi vida he estado en un coche que fuera rápido con subviraje, en ninguna clase".

"Los nuevos neumáticos de Pirelli son una pequeña mejora, creo. Aunque sólo hemos podido probar bien los neumáticos en Abu Dhabi. Por lo tanto, queda por ver cómo es en otros circuitos. Los diferentes tipos de asfalto y las diferentes condiciones de la pista importan, especialmente la temperatura puede hacer que las cosas sean muy diferentes”.

“De todos modos, confío en que las cosas vayan en la dirección correcta con estos neumáticos".

Como es bien sabido, Verstappen está menos entusiasmado con los neumáticos de lluvia, aunque Pirelli también parece estar recogiendo ese guante en cierta medida con jornadas de pruebas específicas para los neumáticos de lluvia, por cierto con Nyck de Vries y AlphaTauri entre otros.

Alfa Romeo sigue frenando

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Otros equipos, siguen conteniéndose un poco. Jan Monchaux, por ejemplo, en nombre de Alfa Romeo, que presentó el nuevo coche el martes, dice que está por ver el efecto de las nuevas gomas.

"El producto final no parecía haber cambiado sustancialmente desde nuestra primera reacción. Se ha ajustado la rigidez del neumático, pero aún no es una diferencia instantánea de la noche y el día. Además, tenemos que mantener la guardia alta. El año anterior, cuando probamos los neumáticos de 18 pulgadas en Abu Dhabi, todos los equipos sufrieron mucho el graining. Tuvimos miedo del graining durante todo el invierno, ¡pero en la primera carrera resultó no ser ningún problema! En consecuencia, no saco demasiadas conclusiones de ese único día de pruebas en Abu Dhabi".