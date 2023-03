Cargar reproductor de audio

El Gran Premio de Arabia Saudí fue un nuevo duelo entre Sergio Pérez y Max Verstappen por tratar de instaurar una superioridad dentro de Red Bull Racing, y tal como sucedió en Bahréin, las conversaciones por radio entre el equipo y sus pilotos causaron polémica.

Sergio Pérez trabajó la primera parte de la carrera en mantener el liderato que solo perdió en las primeras vueltas ante el Aston Martin de Fernando Alonso, para retomarlo en el cuarto giro. La situación estaba controlada para él hasta la salida del coche de seguridad en la vuelta 18 por la detención del coche de Lance Stroll, coequipero del español bicampeón del mundo.

Esta situación le permitió a sus rivales compactarse y tener una oportunidad de atacarlo. De hecho, benefició en mayor medida a Max Verstappen, quien ya había remontado a los seis primeros, pero con este coche de seguridad tuvo pase libre para adelantar a los Ferrari y recortar la diferencia en automático contra el Mercedes de George Russell y el Aston de Alonso, a quienes superó.

Cuando el bicampeón del mundo de Red Bull adelantó al de Oviedo comenzó una persecución por tratar de alcanzar a Checo Pérez. Desde el muro de Red Bull trataron de contener la situación a través de la radio pidiendo primero al mexicano reducir su ritmo, esto ante la preocupación de tener una falla mecánica.

A través de la transmisión de la televisión se escuchó una solicitud desde Red Bull para que Pérez estuviera en el rango del 1m32.6s, un cronómetro en el cual también debía estar su coequipero. Esto provocó los cuestionamientos de Pérez que se escucharon en la transmisión de F1 TV quien anteriormente había recibido una orden distinta donde su tiempo debía ser mayor, esto mientras Verstappen recortaba la diferencia.

Red Bull: "Objetivo es 32.6 más punto cuatro"

Pérez: "¿Está Max haciendo lo mismo?"

Red Bull: La última vuelta de Max fue 32.6

Pérez: "¿Por qué me dijeron 33.0 (1m33)?”

Red Bull: "Es el objetivo más punto cuatro. El trabajo está bien".

Cuando la carrera llegó a la parte final y con una diferencia de cinco segundos entre ambos pilotos tras haberse enfrascado en una lucha de vueltas rápidas, Red Bull le permitió acelerar al considerar no había riesgo de abandono, pero antes de esto, el mismo Pérez advirtió previo que la situación era ilógica al no poder controlar la actitud de sus pilotos: “Estamos apretando sin necesidad, pero es su decisión”.

Ese mismo razonamiento lo hizo después en la zona de medios a los micrófonos de FOX Sports México: "Creo que es algo de lo que el equipo debe replantearse en como lo estamos manejando, porque si el equipo te da una instrucción y no la respetan creo que no es lo ideal”.

Por su parte, Max Verstappen reconoció que al final parecía casi imposible alcanzar al mexicano: "Ha mejorado hacia el final de la carrera. Había una diferencia bastante grande entre Fernando y yo, así que decidimos conformarnos con el segundo puesto, que es un buen resultado desde la 15ª posición."

La crisis de Checo Pérez y Max Verstappen en Bahréin

Podio: ganador Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

En la primera fecha del calendario, el piloto neerlandés se encontraba cómodamente al frente de la carrera en la vuelta 38 después de haber cumplido su segunda y última detención en los pits cuando Gianpiero Lambiase, su ingeniero de carrera, le informó que Charles Leclerc, quien iba tercero con su Ferrari, se encontraba a 23 segundos y le indicó que simplemente se enfocara en "llevar el coche a casa". En otras palabras, ir hasta el final y nada más.

En la vuelta siguiente, sin embargo, comenzó un cruce entre piloto e ingeniero cuando Lambiase le indicó el tiempo de vuelta deseado para la parte final de la carrera, pero Verstappen dijo que lo haría sólo si "Checo" Pérez también lo hacía, aunque sin nombrar directamente al mexicano.

Lambiase: "OK, 37.0 (de tiempo de vuelta en referencia a 1m37s0) por favor, Max. Leclerc está en 37.2".

Al no recibir respuesta, más adelante en la vuelta Lambiase insistió: "El objetivo entonces es 37.0".

Unos segundos después llegó la respuesta del bicampeón mundial: "No tengo problema en ir más lento, pero si todos van más lento". Lambiase, por su parte, no tardó en explicarle: "No hay lucha en este momento, Max. 37.0, por favor", se escuchó en los mensajes en esa ocasión.

