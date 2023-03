¿Por qué Arabia podría no ser una carrera dominada por Red Bull?

Cargar reproductor de audio

Desde luego, las dos primeras carreras en el circuito de Yeda Corniche han dado mucho que hablar. Max Verstappen chocó contra el muro en 2021 y echó por tierra su hasta entonces sensacional vuelta de Q3 antes de que la batalla por el título con Lewis Hamilton diera otro giro cuando los protagonistas fueron rueda con rueda repetidamente entre banderas rojas antes de su infame colisión.

Luego, el año pasado, después de que se evitara la amenaza muy creíble de un boicot de pilotos en respuesta al cercano ataque con misiles, Verstappen y Charles Leclerc se entretuvieron con un segundo duelo de DRS caliente después de su pelea en la primera carrera en Bahréin. Ese historial es corto. Pero la propensión de Yeda a engendrar choques, coches de seguridad y carreras convincentes es, en principio, un buen augurio.

Sin embargo, este prometedor precedente no ofrece ninguna garantía. Afortunadamente, hay otros indicadores de que la carrera saudí será más reñida en la parte alta de la parrilla. Por ejemplo, la forma en que Red Bull sobresalió en Bahréin podría ser precisamente la razón por la que Ferrari puede ofrecer un desafío mucho más creíble sólo quince días después.

Red Bull era el favorito en el GP de Arabia Saudí de la temporada pasada. Las pruebas y la ronda inaugural en Bahréin habían revelado que el motor Honda reetiquedo funcionaba a las mil maravillas a máxima velocidad. Ferrari tenía ventaja en la aceleración inicial, pero el RB18 era el rey de las trampas de velocidad. Como resultado, el fluido trazado urbano de Arabia Saudí se adaptaba perfectamente a esta característica.

Pero los dos equipos parecen haber intercambiado sus posiciones para 2023. Los datos del GPS de la pretemporada y de la carrera de Sakhir revelan que el nuevo SF-23 supera a su rival en línea recta. A su vez, Red Bull tiene ahora más potencia de fuego al salir de las curvas más lentas, pero comparativamente se queda sin esa explosión por encima de los 288 km/h, ya que el Ferrari acaba arrastrándose por delante.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Para ayudar a la causa de Ferrari, la vuelta saudí presenta tres puntos en los que las velocidades superan esta cifra. Eso es según los datos de 2022, el primer año de la nueva normativa del efecto suelo. De hecho, en su punto álgido, el velocímetro seguirá subiendo hasta los 313 km/h. Por lo tanto, si Ferrari puede hacer que la eficiencia en línea recta de su coche valga la pena, ya sea en la calificación o metiéndose en el rango de DRS de los RB19, entonces Verstappen y Sergio Pérez no podrían valsar su camino hacia un 1-2 indiscutible por segunda vez consecutiva.

Además, tras la avería de Leclerc en Bahréin, Ferrari quiso recalcar que no había optimizado por completo su SF-23 para la carrera inaugural. Eso, según los mandamases, explicaba su falta de ritmo más que el hecho de tener un concepto de coche fundamentalmente peor que el de Red Bull. Sin embargo, esa puesta a punto imperfecta se produjo a pesar de que todos los equipos llegaban a la carrera tras tres días y nada menos que 417 vueltas de pruebas en el circuito.

Después de que Leclerc se clasificara 0.292s por detrás del polesitter Verstappen sólo para nunca montar un desafío por la victoria antes de retirarse, el nuevo director del equipo Ferrari Fred Vasseur dijo: "Nunca he visto un coche que iguale el ritmo de otro en la calificación y no sea capaz de correr. Así que es una cuestión de puesta a punto y de algunas opciones en el coche. No es una cuestión de concepto en absoluto". Cree que el SF-23 ya tiene lo que necesita para plantar cara al RB19, y no es fundamentalmente un diseño inferior.

En términos de refinar su puesta a punto para combatir a Red Bull, Ferrari debería verse más favorecido por el asfalto saudí. O, más exactamente, dejando muy atrás la superficie de Sakhir. La comparación que se hacía a menudo en Bahréin era que el asfalto era tan amable con los neumáticos como pasar por encima de un rallador de queso. La superficie agujereada masticaba los Pirelli.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull y Aston Martin destacaron porque controlaron esto lo mejor posible para preservar la goma, mientras que Ferrari se hundió en parte por la extrema degradación de sus neumáticos. Es cierto que este también fue un punto débil del F1-75 en 2022, pero la Scuderia sigue pensando que le irá mucho mejor este fin de semana.

Verstappen también reconoce algo parecido. El bicampeón defensor dice: "Arabia Saudí es una pista bastante diferente. Tiene muchas más rectas, curvas rápidas y mucha menos degradación. Y creo que [en Bahréin] estuvimos especialmente bien en el deg. Así que, en términos de ritmo de carrera, espero que todo el mundo esté más cerca en Yeda".

Y añadió: "Yeda volverá a ser bastante diferente. Nuestro coche parece bastante fuerte en [las curvas] de alta velocidad, pero creo que Ferrari es bastante rápido en la recta, lo que en Jeddah, por supuesto, es muy bueno tener".

Sobre el papel, parece que depende en gran medida de Ferrari plantar cara a Red Bull. Mientras que Alonso corrió pronto en la Q3 en Bahréin para clasificarse quinto cuando quizás se esperaba más del rápido AMR23, el coche destaca a baja velocidad y en frenada, pero es relativamente lento en línea recta. Aunque algunos ajustes en la puesta a punto pueden reducirlo, Yeda no es un circuito en el que se espere necesariamente que la máquina verde destaque.

En cuanto a Mercedes, durante el fin de semana escribió una carta a los aficionados para pedirles paciencia en su larga búsqueda para detener su bajón de desempeño. Este acto fue provocado por un resultado poco alentador de 5-7 en Bahréin y sugiere que la estrella de Mercedes tampoco está apostando por ser un contendiente con su W14 este fin de semana, aunque no se espera que Hamilton repita su pésimo resultado de clasificación de 2022 de 15º.