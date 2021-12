Por qué hasta ahora hemos evitado el caos en el circuito de Yeda

Por un lado, si ruedas sin tráfico, las enormes secciones a fondo y las secuencias de curvas que se abren paso a través de estrechas barreras brindan una emoción que pocos lugares permiten vivir.

Así se lo hizo saber Valtteri Bottas a su equipo por la radio durante la primera sesión de libres del viernes: "¡Joder, esta pista es genial!".

Pero más allá del factor diversión, las velocidades y el desafío del circuito de Yeda no dejan de tener consecuencias, porque los aspectos que le hacen tan divertido son los mismos que aumentan el peligro.

Dado que hay muy pocas escapatorias en algunos puntos de la pista, Charles Leclerc demostró de la manera más brutal en la FP2 del viernes que los errores más pequeños pueden tener enormes consecuencias.

Pero a pesar del incidente de Leclerc y otras salidas de pista más pequeñas (como la de Carlos Sainz en Q2), además del roce de Max Verstappen con el muro final de la Q3, el fin de semana no se ha acercado hasta el momento a los niveles de caos que algunos temían antes de llegar aquí.

Como dijo Fernando Alonso: “Todos pensamos que podría ser un fin de semana loco pero hemos visto muy pocas incidencias, la verdad”.

Charles Leclerc, Ferrari, crashes out of FP2

Preocupaba que las vueltas que dio el coche de seguridad a la pista el jueves dejaran arena y suciedad en un asfalto recién estrenado. Claramente existía la perspectiva de que la F1 se enfrentara a un fin de semana de accidentes brutales, banderas rojas y caos.

En cambio, ha sido relativamente tranquilo hasta ahora, y a un mundo de distancia del tipo del drama que puede acompañar a otros circuitos urbanos famosos como Macao o Mónaco.

Lando Norris cree que han entrado en juego varios factores para que el fin de semana se esté desarrollando sin demasiados problemas.

Por ejemplo la superficie lisa de la pista y el alto agarre que ofrece, a lo que ayudó una limpieza efectiva durante la noche del jueves después de las vueltas del coche de seguridad.

Él, que ha corrido en el Gran Premio de Macao F3, que tiene características similares al circuito de Yeda, reconoció que había algunas diferencias clave que hacían que Arabia Saudí fuera menos complicada.

"Creo que en comparación con Macao sigue siendo muy diferente", explicó cuando se le preguntó por qué Yeda no había desatado el caos que es frecuente en el Macao.

"Macao es mucho más estrecho que esta pista. Aquí también hay escapatorias en algunos puntos, más que en Macao, donde literalmente no hay nada: allí son solo muros por todas partes".

"Así que está eso y también lo suave que es el asfalto. La gente comete errores en Macao debido a los baches y las grieta de la pista, que está curvada y con diferentes asfaltos".

"Este es uno de los circuitos más suaves en los que hemos estado, así que sin duda eso juega un papel importante. Y también el nivel de agarre de Macao es extremadamente bajo, mientras que aquí el nivel de agarre es alto".

"Además, es entretenido, fluido y no tan técnico ni tan complicado, así que creo que eso cambia lo fácil que es cometer errores".

An aerial view of the circuit and city at night

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images