F1 reconoce a Alonso en los Power Ranking; Checo Pérez fuera del top 5

La Fórmula 1 presentó sus tradicionales Power Rankings ahora correspondientes a la primera carrera de la temporada 2023, el Gran Premio de Bahréin, donde Fernando Alonso fue el piloto más destacado, mientras Checo Pérez quedó fuera de los cinco primeros.

La carrera en el circuito de Sakhir vio un 1-2 de Red Bull con Max Verstappen liderando sobre Sergio Pérez y obteniendo 30 segundos de ventaja sobre el Aston Martin de Fernando Alonso.

Los cinco especialistas de la F1 que generan la evaluación de los Power Rankings otorgaron una calificación de 9.6 para el bicampeón del mundo hispanoamericano, dos décimas por delante de Verstappen.

“El tremendo tercer puesto de Fernando Alonso en Bahréin le permite situarse en lo más alto de la clasificación. Saliendo quinto, Alonso perdió un par de posiciones en la salida, pero se recuperó con algunos adelantamientos brillantes a la pareja de Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell, y al Ferrari de Carlos Sainz, para conseguir el 99º podio de su carrera”, describe la web oficial de la Fórmula 1.

La tercera posición fue para el piloto de Williams Alex Albon quien sumó el décimo puesto y con ello un punto para la casa de Grove. Pierre Gasly, Charles Leclerc y Lance Stroll ocuparon del cuarto al quinto con el de Ferrari y Aston Martin empatando en la quinta plaza.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Erik Junius

“Lance Stroll comentó después de la carrera del domingo que, tras someterse a una operación quirúrgica para reparar sus muñecas rotas, sufridas en un accidente de bicicleta, los médicos le habían dicho que lo más probable era que volviera a subirse a un coche de F1 en Australia. Por lo tanto, es un gran mérito para él haber conseguido volver a subirse a un monoplaza tan sólo 12 días después de la operación”.

Sergio Pérez siguió a estos pilotos con la séptima posición tras su segundo lugar en carrera, lo cual no fue suficiente para el panel de expertos.

“Fue un buen comienzo de año para Sergio Pérez, pero si no fuera por una lenta salida que no sólo le hizo perder un puesto, sino que también le hizo perder tiempo detrás de Leclerc, ¿podría haber sido mejor? Esto no oculta el hecho de que Pérez se mostró fuerte todo el fin de semana, clasificándose segundo, y logró superar a Leclerc para recuperar la segunda posición”, dando a Red Bull un doblete para comenzar su temporada”.