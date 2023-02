Pretemporada de F1 2023: Qué es, cuándo es y dónde puedes verla

Cargar reproductor de audio

Tras la revisión del reglamento técnico del año pasado, la Fórmula 1 se somete a pequeños cambios en la nueva era de coches con efecto suelo lanzada la temporada pasada.

El mayor retoque respecto al año pasado ha sido la elevación del suelo del coche en 15 mm por motivos de seguridad, para combatir el problema del "porpoising", que dominó los debates sobre el reglamento técnico de la temporada 2022.

También se han endurecido otras normas relacionadas con el nuevo reglamento, mientras que la atención se centrará en la sanción impuesta a Red Bull por incumplir el límite de costes de la F1 y en cómo se las arregla con la multa de 7 millones de dólares y la reducción del 10% del tiempo de pruebas aerodinámicas.

Los equipos de F1 han adoptado diversos enfoques durante los lanzamientos. Desde no desvelar el nuevo monoplaza y limitarse a la presentación de la decoración, como Red Bull, hasta una demostración del coche completo, como Ferrari, o incluso desvelar dos coches, como hizo Alpine, el último de los equipos en hacer su presentación.

Pero el mundo podrá ver por primera vez todos los nuevos coches en los únicos test de pretemporada de 2023 en Bahréin, que se celebran una semana antes de la ronda inaugural en el mismo escenario.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Davide Cavazza

¿Cuándo son los test de pretemporada de F1 de 2023?

Test de pretemporada de F1 en Bahréin: del 23 al 25 de febrero de 2023

Día 1: jueves 23 de febrero (10.00 a 19.30 hora local)

Día 2: viernes 24 de febrero (10.00 a 19.30 hora local)

Día 3: sábado 25 de febrero (10.00 a 19.30 hora local)

Los horarios de los tres días de pretemporada 2023 de la F1

País 23, 24 y 25 Febrero México San José Belice 01:00 a 05:00 - 06:00 a 10:30 Panamá Bogotá Lima Quito 02:00 a 06:00 - 07:00 a 11:30 Caracas La Paz San Juan Santo Domingo 03:00 a 07:00 - 08:00 a 12:30 Buenos Aires Santiago Montevideo Asunción 04:00 a 08:00 - 09:00 a 13:30 España 08:00 a 12:00 - 13:00 a 17:30

La F1 sólo celebrará un test de pretemporada este año, después de haber dividido dos pruebas entre Barcelona y Bahréin al inicio de la nueva era del reglamento, lo que significa que cada equipo tiene sólo tres días de acción en pista para ponerse al día antes de la primera carrera.

La elección de Bahréin como sede de los test de pretemporada permite a los equipos de F1 disfrutar de la acción en pista en condiciones representativas de calor, sequedad y sol, al tiempo que se mantienen bajo control los costes y las preocupaciones medioambientales al minimizar los retos de desplazamiento y logística, ya que el circuito también acoge la carrera inaugural una semana después.

¿Puedo ver los tests de pretemporada en televisión?

La F1 retransmitirá toda la prueba de Bahréin en F1 TV en los territorios donde esté disponible.

Motorsport.com ofrecerá un en directo de cada una de las sesiones.

Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Williams

¿Quién estará manejando en cada uno de los días?

Alineaciones de pilotos de los equipos para cada día de los test de Bahrein de la F1 2023

Equipo Jueves 23 de febrero Viernes 24 de febrero Sábado 25 de febrero Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez (mañana) Max Verstappen (tarde) Sergio Pérez Ferrari Mercedes Alpine McLaren Alfa Romeo Aston Martin Haas AlphaTauri Yuki Tsunoda (mañana) Nyck de Vries (tarde) Yuki Tsunoda (mañana) Nyck de Vries (tarde) Nyck de Vries (mañana) Yuki Tsunoda (tarde) Williams Alex Albon (mañana) Logan Sargeant (tarde) Logan Sargeant Alex Albon

Previsión meteorológica para los test de pretemporada de F1 en Bahréin

En el Circuito Internacional de Bahréin se prevén condiciones cálidas y soleadas durante toda la prueba, con muy pocas probabilidades de lluvia. Se prevén máximas de 25 grados centígrados el viernes y condiciones similares los tres días.

¿Qué sucede en los entrenamientos?

Como su nombre indica, los equipos de F1 pueden probar sus coches en los días permitidos de acción en pista y rodar con cualquier número de configuraciones, piezas y programas que deseen. Pirelli proporciona un número igual de cada compuesto de neumático a cada equipo, normalmente suficiente para que todos los equipos puedan rodar tanto como deseen, mientras que el número de vueltas es teóricamente ilimitado dentro de las horas en que la pista está abierta.

Aunque los controles de la FIA no se aplican estrictamente, ya que las pruebas no se celebran en condiciones de gran premio, deben cumplirse todos los requisitos de seguridad habituales para que los coches rueden en pista, tal y como establece el reglamento de la FIA. Los equipos de F1 podrían, en teoría, rodar con un coche seguro pero no legal, pero el beneficio sería mínimo, ya que los equipos no podrían utilizar el coche con la misma especificación o puesta a punto en un fin de semana de carreras.

Aparte de eso, los equipos de F1 pueden diseñar sus propios programas de pruebas, incluidos los planes de carrera, el uso de neumáticos, las cargas de combustible y qué pilotos prueban el coche, incluidos los pilotos de reserva o de pruebas que no competirán en la próxima temporada.

¿Son realistas los tiempos en los test?

Como dice el tópico, sólo son pruebas, así que todos los tiempos de vuelta deben tomarse como una guía aproximada y no como el orden definitivo de la parrilla de F1. Esto se debe a que todos los equipos prefieren ocultar toda su capacidad de rendimiento hasta la primera clasificación y la primera carrera de la temporada, con el fin de mantener una ventaja de ritmo potencial sorpresa. Es lo que se conoce como "sandbagging" u ocultar las cartas.

Los tiempos por vuelta de los entrenamientos también se ven oscurecidos por una multitud de variables, como las diferentes cargas de combustible, los diferentes modos de motor, los diferentes compuestos de neumáticos (algunos de los cuales pueden no estar permitidos en la misma pista durante su correspondiente gran premio más adelante esa misma temporada) y la vida útil de los neumáticos, además de las variables condiciones meteorológicas y climáticas.

Del mismo modo, algunos equipos pueden optar por una "carrera de gloria" para batir los mejores tiempos al final de un día o de una prueba para acaparar los titulares, aumentando de hecho el rendimiento en comparación relativa con sus rivales.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14 Photo by: Mercedes AMG

¿Son estos los coches definitivos para 2023?

Para la mayoría de los equipos la respuesta será no, pero todos ellos estarán mucho más cerca de los coches definitivos en comparación con los test de pretemporada de 2022. Esto se debe a la gran estabilidad del reglamento, lo que significa que los equipos han tenido un año de aprendizaje con las normas, además del corto plazo de una semana entre la prueba de pretemporada y la primera ronda, lo que limitará los cambios posibles.

En cuanto a los motores, todos los fabricantes de unidades de potencia están congelados en su desarrollo, lo que significa que la especificación de cada componente de la unidad de potencia seguirá siendo la misma cuando hagan su elección final para la primera carrera. Los fabricantes podrán cambiar las especificaciones todo lo que quieran durante las pruebas, siempre que cumplan las normas técnicas y de seguridad.

¿Qué ocurre si alguien sufre un accidente durante las pruebas?

Un piloto que sufra un accidente en los entrenamientos vivirá la misma situación que si se hubiera estrellado en cualquier otra sesión, pero las consecuencias podrían ser mucho más graves dependiendo de la magnitud del accidente.

Es probable que los equipos dispongan de menos piezas de repuesto de la misma especificación durante los entrenamientos, ya que se cambian o mejoran con frecuencia. Si un piloto sufre un fuerte accidente y rompe una pieza clave, el equipo perderá un valioso tiempo de pruebas y es más que probable que tenga que revisar totalmente su programa de pruebas.

Pierre Gasly sintió toda la fuerza de un costoso accidente en las pruebas de pretemporada de 2019 para Red Bull, cuando su salida a alta velocidad dañó múltiples piezas nuevas clave para el programa de desarrollo del equipo. El accidente también mermó su confianza, lo que le llevaría a una caída de rendimiento y a su eventual relegación a la escudería hermana de Red Bull, Toro Rosso (ahora llamada AlphaTauri).

Max Verstappen set the pace in Bahrain testing last year Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Resultados de pruebas anteriores de F1 vs ganadores

He aquí un vistazo a los resultados de los entrenamientos de pretemporada de F1 de los últimos 11 años, seguidos del tiempo equivalente a la pole position en el mismo escenario más tarde esa misma temporada.

Esto solo puede tomarse como una guía aproximada debido a los diferentes compuestos de neumáticos, cargas de combustible y condiciones en las que se habría establecido cada tiempo de vuelta cuando se compara el tiempo de vuelta de prueba más rápido con el tiempo de vuelta de la pole position.

El año pasado fue la primera temporada desde 2019 en la que el mismo equipo no encabezó los entrenamientos de pretemporada y consiguió la pole en el mismo circuito durante la temporada, ya que Max Verstappen, de Red Bull, lideró el último día de entrenamientos, pero perdió ante Charles Leclerc, de Ferrari, tanto en la clasificación como en la carrera del GP de Baréin.

Pero no terminó siendo una señal para la temporada que se avecinaba, ya que Ferrari se alejó debido a problemas de fiabilidad, errores de estrategia y errores de los pilotos, mientras que Red Bull superó en desarrollo y rendimiento a sus rivales.

Año Circuito Piloto Equipo Mejor vuelta de test Piloto Equipo Tiempo de pole position 2022 Bahréin Max Verstappen Red Bull 1m31.720s Charles Leclerc Ferrari 1m30.558s 2021 Bahréin Max Verstappen Red Bull 1m28.960s Max Verstappen Red Bull 1m28.997s 2020 Barcelona Valtteri Bottas Mercedes 1m15.732s Lewis Hamilton Mercedes 1m15.584s 2019 Barcelona Sebastian Vettel Ferrari 1m16.221s Valtteri Bottas Mercedes 1m15.406s 2018 Barcelona Sebastian Vettel Ferrari 1m17.182s Lewis Hamilton Mercedes 1m16.173s 2017 Barcelona Kimi Raikkonen Ferrari 1m18.634s Lewis Hamilton Mercedes 1m19.149s 2016 Barcelona Kimi Raikkonen Ferrari 1m22.765s Lewis Hamilton Mercedes 1m22.000s 2015 Barcelona Nico Rosberg Mercedes 1m22.792s Nico Rosberg Mercedes 1m24.681s 2014 Bahréin Felipe Massa Williams 1m33.258s Nico Rosberg Mercedes 1m33.185s 2013 Barcelona Nico Rosberg Mercedes 1m20.130s Nico Rosberg Mercedes 1m20.718s 2012 Barcelona Kimi Raikkonen Lotus 1m22.030s Pastor Maldonado Williams 1m22.285s