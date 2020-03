¿F1 debe prohibir innovaciones como el DAS?

Mercedes sorprendió a todo el mundo con el DAS, un sistema con el que sus pilotos pueden ajustar el ángulo de convergencia de las ruedas desde el volante.

Muchos elogiaron el novedoso dispositivo del equipo de Brackley, pero aún quedan dudas sobre su legalidad bajo las condiciones de parque cerrado.

El DAS ya ha sido prohibido para 2021, y un cambio en la estructura de gobierno permitirá que las lagunas importantes en el reglamento se cierren rápidamente, según el director deportivo de la F1, Ross Brawn.

Cuando Motorsport.com le preguntó por la innovación mostrada con el sistema DAS, el director deportivo de Renault, Permane, dijo que era crucial mantener un nivel así de alto de creatividad en la F1 para avanzar.

"Creo que de eso se trata la F1, de innovación, se trata de diferenciar a las personas, se trata de encontrar esa ventaja sobre tus rivales", dijo Permane. "Si bien podemos estar celosos o frustrados o lo que sea, obviamente Mercedes ha encontrado algo que creen que es un beneficio, y creo que esa es una de las cosas más maravillosas de la Fórmula 1".

"No sé cómo será en 2021, si surgirán alguna vez proyectos como ese, si llegas y dices: 'Tengo esto y me da dos décimas por vuelta', y lo prohibirán en dos carreras. Puede que nunca veamos más ese tipo de cosas. Creo que hay un límite y debemos tener cuidado de no anular ese tipo de pensamiento libre y espíritu, porque eso es parte del ADN de la Fórmula 1".

Las innovaciones como el DAS pueden verse limitadas aún más por el límite presupuestario que entrará en vigor a partir de 2021, restringiendo los recursos de los equipos y la cantidad de dinero que pueden invertir en dichos proyectos.

El director de carrera de la FIA, Michael Masi, ve importante que la F1 encuentre el equilibrio entre permitir innovación y al mismo tiempo garantizar que la categoría sea sostenible para los equipos.

"Estamos hablando de esto y de la innovación porque probablemente es la primera vez en mucho tiempo que un dispositivo así está a la vista de todos", explicó Masi. "Probablemente hay otros elementos que han añadido en los coches de este año y que han pasado por un proceso, pero como no son visibles, no es tema de debate".

"Desde el punto de vista de la innovación, creo que hemos visto lo que la gente ha hecho en muchas áreas, como hemos hecho nosotros con los motores híbridos, que son probablemente los motores más eficientes de todo el mundo".

"El próximo año habrá un límite de reglamento, así que tendrán que hacer un balance de lo que ganan invirtiendo en esos conceptos. ¿Vale la pena? Ese será el dilema que todos tendrán que pasar en 2021".

Los inventos técnicos más importantes de la historia de la F1