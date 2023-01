Prost: "Senna perdió su motivación sin mí"

Cargar reproductor de audio

Quizá nadie necesite una introducción sobre la rivalidad entre Alain Prost y Ayrton Senna en la Fórmula 1, que dio lugar a la que quizá sería una de las más importantes en la vida de la categoría. Al principio, las dos partes no se soportaban, pero la relación acabó cambiando significativamente una vez que uno de ellos se alejó de las pistas.

La tensión alcanzó su punto álgido cuando los dos pilotos corrieron juntos en McLaren en 1989. Como compañeros de equipo, los dos rivales ganaron 25 de las 32 carreras de las temporadas 1988 y 1989 y se disputaron la preferencia interna dentro del equipo de la casa de Woking. A finales de ese año, la situación se volvió insostenible. En 1990, Prost cambió la escudería inglesa por la tradición italiana de Ferrari.

En 1993, el francés regresó a la categoría en Williams, pero vetó a Senna como compañero al fimar el acuerdo con la escudería británica. Ese año Alain se proclamó campeón y anunció su retirada, y fue en ese momento cuando comenzó la reconciliación entre los rivales.

Nigel Mansell, Williams FW14 Renault, Ayrton Senna, McLaren MP4-6 Honda Photo by: Motorsport Images

Recientemente, en una entrevista concedida a L'Equipe, el francés destacó que el brasileño ya no tenía motivación en las carreras desde que se retiró tras el GP de Australia, en Adelaida, ese mismo año.

"Sentí que no lo estaba haciendo bien. Me llamaba a menudo. A veces, dos veces por semana", afirma el francés de 67 años. "Nunca me llamó mientras competía. Perdió su motivación sin mí. Probablemente yo fui su impulso. Es difícil de entender. Ambos pasamos por una historia increíble en el sentido humano y psicológico. Hay que conservar los bellos recuerdos", concluyó el tetracampeón del mundo.

Senna perdió la vida el 1 de mayo de 1994 intentando llevar al difícil Williams a la pelea ante Michael Schumacher, quien por ese entonces competía con el equipo Benetton y era segundo de la carrera cuando el sudamericano perdió la vida.