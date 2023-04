Cargar reproductor de audio

En más de quince años de ser parte central para Red Bull en la Fórmula 1, Adrian Newey ha sido regularmente objeto de rumores sobre un futuro en otro lugar, ya sea en otros proyectos, algo que se ha permitido durante algunos años con la bendición de su empleador, a menudo él mismo involucrado, o al ver su nombre circulando, especialmente del lado de Ferrari.

Estos rumores nunca se materializaron, así que cuando resurgen en esta primavera en la que Red Bull domina el inicio de la temporada, Christian Horner es preciso y conciso en su desarrollo. Si se dice que el contrato del director técnico de 64 años deberá renovarse próximamente, el jefe de la escudería de Milton Keynes trunca cualquier otro escenario que no sea el de mantener su genialidad.

"Su corazón sigue en la Fórmula 1, y su compromiso con el equipo también... No estamos hablando de los contratos ni de su duración, pero seguirá ahí muchos años", dijo desde Sky Sports. "Siempre habrá rumores en este paddock, es la Fórmula 1. Es una parte muy importante y valiosa de nuestro equipo. Está involucrado en otras cosas ahora".

Horner no imagina a Verstappen imitando a Alonso

Max Verstappen, Sergio Pérez, Christian Horner y Adrian Newey, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Christian Horner está lógicamente preocupado por el futuro de sus estrellas, y los pensamientos también preocupan a Max Verstappen. Con contrato hasta 2028, el bicampeón del mundo no tiene previsto dejar la Fórmula 1 pero recientemente esgrimió el inicio de una amenaza al evocar los cambios de formato de fin de semana que se multiplican bajo el impulso de Liberty Media. Al negarse a hablar por él, el director de su equipo no se sorprende y no imagina que el holandés rompa récords de longevidad de todos modos.

“Max es él mismo, es muy, muy claro en sus opiniones y en su visión de lo que quiere hacer con su vida”, explica Christian Horner. "Y no lo veo siendo un Fernando Alonso, todavía compitiendo a los 41 o 42 años, o tal vez no en la Fórmula 1. Pero lo que ama y lo emociona es correr. Si no es en una pista, él carreras virtuales, maneja GT por diversión; su pasión es solo conducir y correr, y mientras tenga la llama para hacerlo, seguirá adelante. Pero la longevidad de esa llama es única para todos, tienes que descubrirla para ti."

“Veintitrés Grandes Premios es un calendario brutal y difícil”, añade. “Es duro para los pilotos, es más duro aún para los mecánicos que viajan a principios de semana y vuelven el lunes siguiente después de una carrera. Es un calendario brutal que acaba pasando factura”.