Red Bull: nuestra ventaja se perderá por el castigo del túnel de viento

Cargar reproductor de audio

Red Bull recibió una reducción del 10% en el tiempo de desarrollo aerodinámico para esta temporada, así como una multa de 7 millones de dólares, después de que se descubriera que había infringido el límite de costes en su camino para ayudar a Max Verstappen a ganar el título de pilotos de 2021 por sobrepasar los gastos de catering.

Aunque dentro de la escudería consideran que han limitado el impacto de la sanción hasta ahora en el desarrollo de su RB19, no se hace ilusiones de que las cosas se pondrán más difíciles de aquí en adelante.

El consejero de deporte motor, Helmut Marko, afirma que a medida que avance la temporada, la ventaja que tienen sus rivales al poder desarrollar más les ayudará a recortar distancias.

En una entrevista en el canal de YouTube de la publicación hermana de Motorsport.com, Formel1.de, Marko dijo que Red Bull estaba lejos de relajarse a pesar de verse cómodo al frente ahora mismo.

"Nos hemos preparado de forma óptima para la temporada", dijo. "Una vez que supimos que se impondría esta penalización, estaba claro que, cuando entráramos en el túnel de viento, había que hacerlo de manera eficiente y cada carrera con un plan claro.

"De momento, hemos conseguido hacer todo eso. Pero, por supuesto, a medida que avance la temporada y nos quedemos sin tiempo en el túnel de viento, los demás seguirán disponiendo de él y nuestra ventaja se esfumará.

"Por eso es extremadamente importante que nos llevemos los puntos ahora".

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Bernie Ecclestone and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A pesar de que Red Bull dominó la carrera inaugural de la temporada de F1 en Bahréin, Marko no cree que el rendimiento de su equipo allí sea indicativo de cómo le irá en todos los circuitos.

Preguntado por la afirmación de George Russell, piloto de Mercedes, de que Red Bull ganará todas las carreras de la temporada, Marko dijo: "No. Así que esta afirmación de Russell quizás pueda explicarse por la frustración actual de la carrera de Bahrein.

"Fue una carrera en un circuito específico donde la superficie es extremadamente áspera, lo que significa que el desgaste de los neumáticos juega un papel muy importante.

"Sí, hicimos una buena actuación. Pero ya está bien de ganar todas las carreras y tener el título mundial en el bolsillo. Si fuera tan fácil, estaría bien".

Marko dijo que el equipo también seguía un poco confundido acerca de por qué luchó por encontrar un buen equilibrio en su RB19 en los entrenamientos en Bahrein.

Fue claro, sin embargo, que las sugerencias de que sus dificultades se debieron a que tuvo que elevar la altura de su montura para superar los problemas con el rozamiento de su plancha estaban lejos de la realidad.

"No, esa historia no es cierta así", dijo. "Teníamos un coche súper equilibrado durante los test [en Bahrein] y el viernes de repente tuvimos un subviraje relativamente fuerte. Eso es algo que a Max no le gusta nada.

"Pero otros equipos también lo tenían. Debe haber sido otro factor, quizás la arena, la temperatura, lo que sea. Y luego, con mucho esfuerzo, tengo que decir que encontramos el camino de vuelta a una puesta a punto que permitió a Max conducir hasta la pole position y luego también conseguir la victoria".