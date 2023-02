Red Bull RB19: el cambio en la parte delantera para la velocidad punta

Cargar reproductor de audio

Una de las paranoias de Adrian Newey es la eficiencia aerodinámica: el genio británico de Red Bull nunca está satisfecho con sus logros. El año pasado, el Red Bull B18 que ganó los dos títulos mundiales (Pilotos con Max Verstappen y Constructores) mostró una clara superioridad en velocidades punta en las rectas, lo que se tradujo en una superioridad en particular con el alerón móvil abierto.

El tema para Adrian también se mantiene en el RB19 que se vio en pista en Bahréin: la foto de Giorgio Piola es muy interesante porque nos muestra una toma del coche de Milton Keynes sin el morro, gracias a la cual podemos admirar la parte delantera de la carrocería.

Ferrari SF-23, detalle del frontal Photo by: Giorgio Piola

La parte inferior del chasis, a diferencia de otros que tienen una sección rectangular y cuadrada, se ha perfilado más en comparación con el RB18, que tenía bordes redondeados: el chasis en la parte delantera muestra ahora el diseño de quilla de un casco, pero con una clara reducción de la sección delantera en comparación con el año pasado, por lo que hay una reducción de la resistencia aerodinámica.

Red Bull RB18: aquí está la parte delantera de la carrocería redondeada, pero no ahuecada como en el RB19. Photo by: Giorgio Piola

La imagen también nos muestra una ligera retracción de la fijación superior del triángulo, que podría no ser exclusiva del brazo delantero como el año pasado. El RB19 demuestra ser una evolución profunda en todos los aspectos del coche, por ejemplo, no hay que perder de vista el mamparo que cierra la parte delantera del chasis, que no muestra las aberturas que había en 2022. Los mecánicos se ponen a trabajar en la parte delantera abriendo el habitáculo por encima de la carrocería, donde hay una tapa por la cual pueden pasar las manos.