Ricciardo: puedo regresar a la F1 como Alonso, Magnussen y Hülkenberg

Después de dos temporadas decepcionantes en McLaren, Daniel Ricciardo ha sido apartado temporalmente de la Fórmula 1, ya que se ha cansado mentalmente de su búsqueda de desempeño durante dos años con la casa de Woking.

Ricciardo admitió que si realmente hubiera querido seguir en la F1 podría haber ocupado un asiento en un equipo pequeño (Haas, incluso Williams), pero no tenía ningún deseo de embarcarse en otro proyecto en el centro de la parrilla, por lo que optó por un año sabático, que le verá como reserva de Red Bull durante menos de la mitad de las carreras de 2023.

En 2023, no competirá en otra serie, a pesar de las constantes llamadas de sus antiguos rivales para unirse a IndyCar, ya que quiere darse la oportunidad de volver en 2024. Fernando Alonso regresó a la F1 en 2021, Kevin Magnussen en 2022, después de dos y un año de parón, mientras que Nico Hülkenberg ha hecho cinco apariciones como reserva para Racing Point/Aston Martin.

Con el ejemplo de los tres pilotos veteranos, Ricciardo, ganador de ocho carreras, cree que tendrá una buena oportunidad de disputar un asiento si está convencido de que todavía quiere volver a la F1 en 2023.

"Hülkenberg realmente podría llevar el nombre de Hülkenback, ha vuelto tantas veces", cita Crash.net a Ricciardo.

Lando Norris, McLaren Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Me conozco mejor que nadie y sé lo que me ayudará a sentirme mejor el año que viene. Me tomo un año sabático con confianza porque sé que me permitirá volver aún más fuerte".

"Y los ejemplos recientes, ya sea Alonso o Magnussen, son muy alentadores. Un año sabático afecta a cada persona de forma diferente. El ejemplo de Fernando es especialmente motivador, porque vives y mueres por las carreras, pero él ha dado el paso de retirarse un poco", dijo el bicampeón del mundo, que cuenta en su palmarés con dos victorias en Le Mans, el WEC y Daytona.

"Para mí, creo que voy a tener que alejarme de las carreras aún más de lo que él lo hizo, es entonces cuando esta recarga será realmente útil. Su caso es un ejemplo para mí y me hace estar aún más convencido de que tomé la decisión correcta".