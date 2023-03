Rosberg: "Que Hamilton pierda a Angela sólo empeorará las cosas"

Cargar reproductor de audio

Lewis Hamilton y Angela Cullen anunciaron el fin de su relación de trabajo antes del Gran Premio de Arabia Saudí. Cullen había estado al lado del pilot de Mercedes durante cuatro títulos del siete veces Campeón del Mundo obtenidos con la firma alemana.

Ambos dijeron que su separación fue amistosa y Hamilton dijo el fin de semana que la pareja todavía se envía mensajes de texto todos los días y que considera a Cullen "uno de sus amigos más cercanos".

Esta situación también fue analizada por Nico Rosberg, quien fue compañero de Hamilton entre 2013 y 2016 cuando anunció su retiro de la categoría después de ganar su único campeonato mundial sobre el británico.

"Creo que probablemente va a empeorar las cosas, porque a pesar de que su separación fue amistosa, Angela era una verdadera amiga para él", dijo Rosberg a Sky Sports F1.

"En un fin de semana de carrera pasas la mayor parte del tiempo con tu entrenador. Quizás sales a cenar en un grupo pequeño con un miembro de tu familia y tu entrenador. Para Lewis no tener eso, estoy seguro de que no sería lo ideal y no sería bueno".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, y Angela Cullen, fisioterapeuta, Mercedes-AMG Photo by: Glenn Dunbar

"Creo que va a ser otro reto al que tendrá que enfrentarse y al que tendrá que acostumbrarse".

Después del anuncio de la separación, Toto Wolff sugirió que fue Hamilton quien lideró la ruptura como parte de una valoración "honesta", pero Mercedes apoyará a su piloto con "cualquier decisión que quiera tomar".

El austriaco dijo: "Angela fue parte de la pandilla durante mucho tiempo. Creo que en todos los equipos, ya sea en su círculo cercano, o también en el grupo más amplio, no es una situación estática que se pueda congelar, porque todos nos desarrollamos como personas".

"Nos desarrollamos como organización y, si las cosas ya no funcionan, tenemos que ser honestos al respecto y cambiar".

La decisión también sorprendió a Damon Hill, campeón del mundo de 1996: "muchos de nosotros estábamos muy sorprendidos porque Lewis había hecho mucho hincapié en lo útil que era y lo mucho que le ayudaba a centrarse, así que fue un poco una sorpresa ver su marcha", expresó.