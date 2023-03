Rosberg: Verstappen pudo ser más elegante por su actuación en Arabia

Cargar reproductor de audio

La carrera del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 terminó con un doblete de Red Bull. Sin embargo, había un ambiente extraño alrededor del equipo tras la victoria de Sergio Pérez sobre Max Verstappen.

El holandés no ocultó su amargura por la forma en que se desarrolló la carrera, en la que sufrió un problema de transmisión en la clasificación y salió 15º como resultado, antes de terminar segundo, cinco segundos por detrás de su compañero de equipo.

Nico Rosberg declaró que "todo el mundo en el equipo está contento, pero personalmente no lo estoy porque no estoy aquí para ser segundo" antes de afirmar que "hemos limitado un poco los daños, pero debería haber ganado aquí".

El holandés tuvo la oportunidad de alcanzar a su compañero de equipo en la segunda mitad de la carrera, sobre todo después de adelantar a Fernando Alonso por el segundo puesto, pero no pudo hacerlo.

En declaraciones a Sky Sports tras la carrera, Nico Rosberg se mostró cauto sobre la actitud de Verstappen, afirmando que le faltó elegancia, especialmente hacia su equipo.

"No es algo bueno de ver. También nos dijeron que aparentemente no asistió a la reunión del equipo [el sábado]. No creo que sea un buen enfoque o una buena mentalidad tan pronto en la temporada, cuando el equipo ha hecho un trabajo tan bueno y ha trabajado tan duro. Creo que podría mostrar más elegancia".

Preguntado tras la carrera sobre si había habido algún tipo de presión por parte de Verstappen para intentar evitar congelar posiciones al final de la carrera, especialmente ante las dudas técnicas que rodean al RB19 del holandés, Christian Horner respondió inicialmente: "¿Por qué? Estamos en la segunda carrera".

Luego, cuando Motorsport.com sugirió que el mayor reto de la temporada, dada la ventaja mostrada en este inicio de campaña, podrían ser las cuestiones internas, empezando por la relación entre los dos pilotos, el jefe ejecutivo de Red Bull bromeó.

"Tenemos dos pilotos muy maduros que llevan mucho tiempo trabajando juntos. Hablamos de la carrera y de este escenario antes de la carrera, y dijimos: 'Miren, son libres de luchar hoy. Pero las reglas del juego son el equipo primero, el respeto mutuo, el respeto por los coches que conducen y queremos llevar a casa el máximo de puntos', y eso es lo que hicieron".

Con información de Jonathan Noble