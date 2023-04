Russell critica a la FIA por las banderas rojas en Australia

Cargar reproductor de audio

Una salida fulgurante, un liderato tempranero y un cero en el marcador. El domingo de George Russell fue una montaña rusa de emociones, entre la emoción de una salida en la que fue capaz de robarle el liderato a Max Verstappen y la decepción de su abandono por un problema técnico.

Tras colocarse en primera posición en el momento de los adelantamientos, el inglés comandó la carrera con autoridad por delante de Hamilton, que a su vez pudo adelantar al bicampeón del mundo de Red Bull. En las primeras vueltas, proporcionando el rebufo a su compañero de equipo, los dos pilotos de la marca de la estrella fueron capaces de contener los ataques de Verstappen, que en cualquier caso estaba seguro de contar con un coche que le permitiría abrir la brecha decisiva en una fase posterior de la carrera.

Sin embargo, la entrada del Safety Car por el accidente que, muy a su pesar, había protagonizado Alex Albon había cambiado los planes, impulsando a los ingenieros de Mercedes a un cambio de estrategia. Para aprovechar la ventaja del coche de seguridad en cuanto al tiempo necesario para parar y reagruparse, los ingenieros de Brackley decidieron llamar a Russell a boxes para montarle un juego de neumáticos duros con los que pudiera llegar hasta la bandera a cuadros.

Aunque todos los pilotos mantuvieron un ritmo relativamente alto en la segunda mitad de la carrera para asegurarse llegar a la meta sin problemas, la menor degradación proporcionada por el asfalto no tan abrasivo de Melbourne permitió estrategias especiales.

Lo que comprometió la carrera del inglés, sin embargo, fue la decisión de la dirección de carrera de mostrar la bandera roja para limpiar la pista de la grava dejada en la pista por Albon, haciendo inútil de hecho la parada en boxes completada sólo unos minutos antes por Russell.

Una interrupción que, si bien se debió a la necesidad de introducir maquinaria pesada para su limpieza, el piloto del fabricante alemán criticó duramente: "La bandera roja era absolutamente innecesaria. Obviamente había bastante gravilla en la pista, pero la línea de carrera estaba limpia. Hemos visto cosas mucho peores en el pasado".

Un marshall sventola la bandiera rossa

"Recuerdo un poco a la decisión de la semana pasada en Arabia Saudí de sacar el Safety Car cuando el coche [de Stroll] estaba completamente fuera de la pista. Así que no sé muy bien qué está pasando con algunas de las decisiones en este momento. Todos estamos intentando colaborar con la FIA para mejorar las cosas, pero parece un reto", explicó Russell.

Además de la cuestión de la bandera roja, el inglés también quiso señalar la indecisión del director de carrera en la gestión de la transición entre el Safety Car y la suspensión de la carrera, que en su opinión se alargó demasiado. Según Russell, una posible solución sería cerrar la entrada al pit lane, para que nadie se vea perjudicado: "Cuando es una bandera roja, hay que tomar la decisión. Si es una bandera roja, debe quedar claro que es una bandera roja y debe tomarse una decisión..."

El tiempo que se tardó en pasar del Safety Car a la bandera roja fue demasiado largo. El incidente se mostró muy rápido", explicó el británico sobre la primera parada.

La Safety Car George Russell, Mercedes F1 W14

"No estoy seguro, para ser honesto, de lo que se puede hacer para mejorar una situación así. Y tal vez, si estás pensando en la bandera roja, tienes que cerrar la entrada al pit lane durante una vuelta mientras el Safety Car está fuera para que puedas evaluar. Y si es sólo un Safety Car, entonces reabrirlo. No lo sé, pero no podemos precipitarnos. Pero no podemos tomar decisiones precipitadas que comprometan la carrera".

Aunque claramente acabó en el pelotón tras la parada, el inglés está seguro de que esa maniobra podría haberle puesto en posición de disputar la victoria. Tras la reanudación, de hecho, Verstappen aún habría tenido que batirse en duelo con Hamilton antes de intentar escaparse, dando a Russell la oportunidad de iniciar su remontada.

"[Cuando vi la bandera roja sentí] frustración y decepción, porque en una pista como esta no puedes adelantar después de la parada en boxes. Vi que Max y Lewis no entraban en boxes. La verdad es que me sorprendió mucho. Cuando salí en séptima posición con neumáticos nuevos, ellos estaban delante. Pensé: ahora la carrera es nuestra. No veo por qué no podríamos haber ganado la carrera hoy. Obviamente, Max debería haber adelantado también a Lewis, pero la carrera podría haber sido nuestra".

George Russell, Mercedes F1 W14

Por desgracia, lo que finalmente apartó a Russell de cualquier ambición de luchar por el podio fue un problema con la Unidad de Potencia, que le obligó a aparcar el coche en la recta principal. A pesar del percance, Russell está satisfecho con lo mostrado por Mercedes durante el fin de semana, aunque sigue esperando actualizaciones más concretas que puedan llevar al W14 al siguiente nivel.

"Honestamente, desde una perspectiva general del equipo, sentí que el fin de semana en Arabia Saudita estuvo probablemente a la par con mi mejor fin de semana de carrera de F1, probablemente en Brasil el año pasado. Este fin de semana fue igual, me sentí muy cómodo en el coche. El equipo me está dando las herramientas adecuadas y estamos haciendo un buen trabajo de puesta a punto. Creo que no podemos hacer nada más.