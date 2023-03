Sainz : Ferrari vive uno de los momentos anímicos más difíciles

Cargar reproductor de audio

¿Cuál es el estado de ánimo en Ferrari en relación con el inicio de las temporadas 2021 y 2022?

Sin duda es uno de los momentos más difíciles, no voy a mentir. Desde que llegué en 2021, estábamos en una pendiente ascendente. 2021 ya fue un buen paso en la dirección correcta, pasamos del sexto al tercer puesto, y luego el cambio de reglamento nos permitió dar un paso adelante enorme en 2022.

Este año esperábamos estar al menos en una posición similar, pero por desgracia hay un equipo llamado Red Bull que se ha cargado la competición con un coche claramente superior a todos los demás. Si nos fijamos en Ferrari, estamos al mismo nivel que Mercedes, no estamos demasiado lejos de Aston Martin en ritmo de carrera, pero hay un equipo que lo ha hecho todo a la perfección, y eso nos vuelve a poner un poco en apuros.

Al menos creo que sabemos dónde nos hemos equivocado. Tenemos muy claros los puntos débiles de nuestro coche, así como los puntos fuertes del Red Bull. Ahora todo el equipo trabaja en la misma dirección para intentar reducir ese déficit.

¿Cómo se siente con el coche de 2023, comparado con el de 2022, que abiertamente se lo puso difícil?

En cierto modo echo de menos 2022 porque al menos sabía que tenía un coche que podía ganar carreras y hacer poles. Este año las sensaciones con el coche son un poco mejores, sobre todo en carrera. No tengo ninguna dificultad especial con la conducción, es sólo que todavía no he hecho una buena vuelta en la calificación. No hice un buen trabajo en la calificación. En la carrera, hice más o menos lo que el coche es capaz de hacer en este momento, que no es mucho.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

Así que estoy esperando a ver si los desarrollos mejoran las sensaciones y nuestra capacidad para correr con este coche, porque de momento estamos muy limitados: no podemos luchar demasiado con los demás, porque el coche es delicado en aire sucio. Nos estamos comiendo los neumáticos, lo que nos impide atacar para adelantar en carrera, o necesitamos mucha gestión de los neumáticos. Así que en carrera estamos un poco atascados, no podemos improvisar demasiado. Sabemos exactamente dónde están nuestros puntos débiles, como he dicho antes. Esperemos que esto mejore y nos dé un poco más de flexibilidad.

Frédéric Vasseur parece sugerir que estás buscando la puesta a punto perfecta. ¿Es eso cierto, y cómo trabajas como piloto para conseguirlo?

Creo que si nos fijamos en las dos primeras carreras no hemos encontrado un buen compromiso entre la clasificación y la carrera. En clasificación estamos relativamente cerca, pero en carrera estamos a kilómetros de distancia. Podemos hacer un mejor trabajo colectivo para preparar el coche un poco mejor para la carrera; eso es lo que estamos intentando hacer con el coche que tenemos ahora, que todavía no es genial ni está al nivel que queremos.

Colectivamente nos estamos centrando en eso para las próximas carreras hasta que lleguen los grandes desarrollos: sólo tenemos que encontrar un mejor compromiso y tratar de sumar tantos puntos como sea posible el domingo - un poco como Mercedes el año pasado cuando estaban luchando - y luego esperar a los desarrollos para tratar de cerrar esa brecha y mejorar los resultados globales.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

¿Habrá algún circuito que se adapte mejor al coche que los que hemos visitado antes?

Siempre se nos ha dado bien Mónaco, al menos en las últimas temporadas. Pero en este momento el Red Bull es superior a todos los coches. Es superior en clasificación, en carrera, en velocidad punta, en las curvas medias y lentas, en la gestión de los neumáticos, en los vibradores y en los baches. Esto demuestra que claramente tenemos que cambiar algo, comprobar y hacer algo muy diferente a partir de ahora.

Creo que el rendimiento extremadamente bueno del principio de la temporada pasada nos hizo pensar que teníamos que seguir impulsando este concepto, este proyecto de monoplaza, pero ahora nos damos cuenta de que Red Bull tiene una clara ventaja en todos los aspectos y tenemos que empezar a mirar a nuestra derecha y a nuestra izquierda.

¿El hecho de que este coche sea difícil de pilotar se preveía antes de la temporada, o fue una sorpresa en Bahréin que se confirmó en Arabia Saudí?

Es una pregunta complicada. Creo que con el cambio de reglamento pensamos que era normal que el coche fuera más lento y un poco más complicado, con menos carga aerodinámica. Y pensamos que al haber compensado como lo hicimos, se cumplirían los objetivos y seríamos rápidos.

Fuimos al primer test e inmediatamente vimos que los demás no habían sufrido el cambio de reglamento, eran mucho más rápidos que el año pasado, y nos preguntamos si había claramente algo que se nos había escapado. Y lo bueno es que después de analizar detenidamente estas dos primeras carreras, podemos ver dónde está el punto débil. Sabemos por qué el coche es complicado, lo vemos en los datos; estamos seguros de que los demás no tienen estas características y de que podemos desarrollarlo en la dirección correcta.

Con información de Alex Kalinauckas

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!