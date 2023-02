Sainz: tenemos que ser más rápidos que Red Bull

Cargar reproductor de audio

Carlos Sainz, que salió a pista en la sesión matinal del viernes al igual que hizo el jueves, está teniendo un test muy positivo y sin problemas hasta el momento.

El español, que ha estado trabajando en la puesta a punto del coche y en simulaciones de carrera en lugar de centrarse en los tiempos por vuelta, dijo que como equipo han probado muchas cosas y que a veces se prueban cosas diferentes, lo que indica que el problema del subviraje no es tan grande como lo pintan.

Sainz también añadió que está probando tantos reglajes como puede de cara a la primera carrera de la temporada y que el objetivo principal es ser más rápido que el año pasado.

Hablando después del viernes, cuando estuvo en el coche durante la sesión matinal, Sainz dijo: "Estamos intentando descubrir los límites del coche, así que también queremos descubrir qué pasa cuando estamos saltando y qué pasa cuando no estamos saltando. Estamos intentando explorarlo todo".

"El coche da buenas sensaciones. De momento bien, no hemos tenido problemas, hemos hecho todos nuestros programas, hemos probado cosas diferentes con el coche y el coche ha respondido. Así que he podido obtener la información adecuada para estar listo para la primera carrera.

"Me he sentido muy bien en el coche hasta ahora, sobre todo porque he probado todo lo que quería probar. Quiero explorar y probar todos los reglajes disponibles antes de la primera carrera. No pude hacerlo en los tests del año pasado, así que ahora estoy disfrutando del proceso".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"He decidido no fijarme demasiado en los tiempos por vuelta en los entrenamientos hasta ahora porque estos coches se pueden configurar para que vayan seis segundos más lentos o seis segundos más rápidos. Así que es casi imposible comparar los tiempos por vuelta de los equipos".

"No sé cuál es la diferencia entre Red Bull y yo, no puedo leer el futuro. Sólo puedo esperar que la diferencia entre Red Bull y Ferrari sea menor que a finales de 2022, o que estemos al mismo nivel que ellos."

"Si eres más rápido que Red Bull, ganas. Ese es nuestro objetivo".

"Espero que el coche sea suficiente para ganar, esa es nuestra intención. Las reglas de 2023 ralentizarán los coches, pero queremos ser más rápidos que el año pasado. Necesitamos hacerlo si queremos batir a Red Bull o Mercedes".

"Eso es también lo que estamos tratando de hacer aquí [ser más rápidos que el año pasado] y para eso estamos poniendo a punto el coche. Esperemos que al final de los entrenamientos o en la primera carrera podamos llegar a un punto en el que seamos más rápidos que el año pasado."

George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

El hecho de que Sainz experimentara mucho subviraje en un tramo en el que conducía llamó la atención de muchos aficionados de Ferrari hoy, y se llegó a pensar que el "coche era inestable".

Sainz dijo que era normal experimentar subviraje mientras probaban diferentes reglajes y que añadieron subviraje al coche a propósito.

"Añadimos subviraje o sobreviraje al coche, lo probamos. El test está ahí para probar estas cosas, para ver el rendimiento y las condiciones poniendo el vehículo en diferentes rangos de funcionamiento y equilibrio. Ves lo que te da rendimiento y lo que te lo quita".

"Así que eso forma parte de las pruebas".

Sobre su nuevo jefe de equipo, Vasseur, Sainz dijo: "Estoy empezando a ver poco a poco la dirección en la que Fred quiere ir, y decida lo que decida, por supuesto que le apoyaré y espero que sea la decisión correcta".

"Espero que este año podamos saborear un paso en la dirección correcta. La razón por la que Ferrari confió en él fue para entrar este año, para asegurarnos de que tenemos un enfoque diferente."

"Le apoyo y espero que poco a poco empecemos a ver pasos en la dirección correcta".

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz añadió que están trabajando para solucionar algunas de las deficiencias del coche de 2022: "Creo que la base del año pasado fue buena. Por supuesto, el coche de 2022 tenía dos o tres puntos débiles fundamentales y estamos intentando solucionarlos en el coche de este año. Estamos tratando de poner el coche en una posición ligeramente diferente y hacer cosas diferentes con aspectos como el ritmo de carrera y la gestión de los neumáticos."

"Pero si queremos dar un paso adelante, tenemos que probar estas cosas y tenemos que probarlas ahora, en las pruebas, y eso es lo que estamos haciendo".

"Ahora mismo tenemos unos objetivos muy claros en mente. Estamos tratando de solucionar todos estos puntos débiles en los tests y de convertirnos en un equipo mejor".