La F1 no parará porque un piloto tenga COVID-19

La Fórmula 1 anunció el martes sus primeras 8 carreras de la temporada 2020, después de haber tenido que posponer el inicio de su calendario por el coronavirus. Así, el 5 de julio, el GP de Austria supondrá el banderazo de salida para la categoría.

Los responsables del campeonato han creado un dosier de más de 80 páginas para asegurarse de que el personal que viaja sigue seguro cuando la temporada arranque. Lo aprendido por la cancelación en el último minuto del GP de Australia, después de que un miembro de McLaren diera positivo, ha hecho que la F1 se asegure de que cualquier situación estará cubierta.

En declaraciones a la web oficial de la F1, Chase Carey, CEO de la categoría, dejó claro que ahora hay procedimientos en marcha, y que si un piloto enferma, o un equipo se retira, como hizo McLaren en marzo, el evento continuará.

"Que un individuo sea positivo en el virus no provocará la cancelación de ninguna carrera. Animamos a los equipos a tener procedimientos en marcha para que si alguien se infecta pueda ponerse en cuarentena. Tenemos la habilidad de hacerlo en el hotel y reemplazar al afectado", aseguró.

"Algunas cosas las hemos estado hablando y trabajando en ellas. Los 'y si' son demasiados para tener una solución a cada uno, pero que un equipo no pueda correr no cancelará el fin de semana. No creo que pueda sentarme aquí y exponer las consecuencias. Pero tendremos un procedimiento establecido para que una infección no conduzca a la cancelación. Si un piloto se infecta, [los equipos tienen] pilotos de reserva disponibles".

"No seguiríamos adelante si no estuviéramos muy convencidos de que tenemos los procedimientos necesarios, la experiencia y las capacidades de ofrecer un entorno seguro y gestionar los problemas que surjan".

Carey también reveló el nivel de detalle que la F1 y la FIA han manejado para que la acción se reemprenda.

"Ciertamente, la FIA merece una enorme cantidad de reconocimiento en este proceso. En muchos modos han liderado este proceso en cuanto a asuntos de seguridad y de salud. Nos hemos reunido también con muchos expertos externos", agrega.

"Hay una serie de medidas rigurosas, probablemente entre 80-90 páginas, que incluyen todo, desde cómo viajar, cuál es el proceso al estar en hoteles, el de salida del circuito, hasta las comidas, ir al vestuario, el tiempo entre circuitos y los procesos de pruebas".

"Haremos test antes de que vayan y luego cada dos días. Hay planes si encontramos una infección. Sabemos que existe la posibilidad, por lo que estamos preparados adecuadamente. Estamos trabajando para implementar el seguimiento, tenemos dos opciones diferentes".

Ross Brawn, director deportivo de la F1, ya habló sobre cómo la categoría trabajará en una "biosfera" en las carreras, para asegurarse de que no afecta a la comunidad local. Carey deja claro que todo se ha preparado para minimizar el riesgo de propagación del virus.

"De muchas maneras, será como vivir en una burbuja desde que empieces a viajar en vuelos charter. Habrá transporte controlado a los hoteles, transporte de ida y vuelta al circuito... Y probablemente dentro de todo ello, burbujas secundarias de personas que realizan diferentes funciones y está configurado para gestionar el proceso, asegurarse de que tengamos el equipo de protección adecuado y el distanciamiento social".

"Claramente, creo que nuestro deporte es uno en el que, a veces, no puedes tener dos metros ente cada persona de un equipo. Cuando un auto llegue a boxes y tenga que cambiar las cuatro ruedas, no habrá dos metros entre cada mecánico. Necesitamos asegurarnos de que tenemos procedimientos para abordar estos riesgos lo antes posible".