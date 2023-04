Wolff: "Hamilton no hizo nada mal al adelantar a Verstappen"

Cargar reproductor de audio

George Russell le arrebató el liderato a Verstappen, que partía desde la pole position, adelantándole por el interior en la primera curva. El movimiento del británico de Mercedes lo repitió a continuación su compañero de equipo Lewis Hamilton para tomar el segundo puesto.

Verstappen se quejó inmediatamente por radio de que Hamilton le había empujado fuera de la pista, y continuó con esta actitud en las entrevistas posteriores a la carrera.

"Está bastante claro en el reglamento lo que está permitido hacer y lo que no, pero por lo que veo, no se está cumpliendo", dijo Verstappen.

Hamilton dijo que no vio nada malo en su adelantamiento: "No le empujé fuera de la pista y él no frenó delante de mí, así que no hicimos contacto, así son las carreras".

El jefe del equipo, Wolff, también estuvo de acuerdo en que no hubo nada malo en el adelantamiento.

"Hemos tenido muchas discusiones sobre las reglas de carrera en el pasado, pero no creo que hubiera nada incorrecto aquí", dijo Wolff.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Hamilton no pudo mantener a Verstappen detrás de él por mucho tiempo y el holandés usó el DRS para pasar al siete veces campeón del mundo en la vuelta 12 y tomar la delantera.

Se dice que el 'super' DRS de Red Bull, como lo llama Ted Kravitz, marcó una diferencia de 0,3 respecto a los demás equipos.

"La ventaja en recta que tienen con el DRS activado es realmente increíble", dijo Wolff.

"Pero así es este deporte, si tienen un coche tan rápido en recta porque están haciendo las cosas bien, entonces depende de nosotros descubrirlo y encontrar las herramientas para mejorar el rendimiento en recta", expresó el directivo de la marca alemana.